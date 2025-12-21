Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську

Сили оборони знищили російського окупанта – титулованого боксера Володимира Степанця. Про це інформує «Главком».

Володимир Степанець народився 7 березня 1977 року в Новокузнецьку.

Він був багаторазовим переможцем чемпіонатів Далекого Сходу, великих Всеросійських та міжнародних турнірів, неодноразовим призером чемпіонату Росії, переможцем Кубка Росії 1998 року.

У 1999 році Степанець став чемпіоном ІІ Світових ігор серед військовослужбовців 1999 року. У 2002 році він переміг на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців.

Норматив «Майстер спорту міжнародного класу» Степанець виконав у 1996 році.

Після завершення професійної кар'єри Степанець працював тренером з боксу у Хабаровську.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про деталі та дату ліквідації окупанта. Відомо, що прощання з ним відбулося вчора, 20 грудня, у Хабаровську.

У окупанта Степанця лишилася дружина та двоє синів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.