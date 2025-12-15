Головна Світ Політика
ЄС розширив санкційний список щодо Росії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ЄС розширив санкційний список щодо Росії
Рада ЄС розширила санкційні обмеження проти Росії
фото: арміяInform

Обмеження запровадили проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із «тіньовим флотом», гібридними атаками та пропагандою РФ

Європейський союз 15 грудня розширив санкційний список щодо Росії, запровадивши обмеження проти бізнесменів, судноплавних компаній, організацій і осіб, причетних до підтримки «тіньового флоту», кібератак і дестабілізаційної діяльності в Європі. Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

До списку потрапили бізнесмени, які прямо чи опосередковано пов'язані з великими російськими державними нафтовими компаніями «Роснєфть» і «Лукойл».

Усі вони працюють в економічній сфері, яка забезпечує суттєвий дохід уряду РФ, ідеться у пресрелізі. Окрім того, вони контролюють судна, які перевозять сиру нафту або нафтопродукти з Росії, приховуючи фактичне походження нафти й використовуючи нелегальні й ризиковані методи судноплавства.

 Під санкції потрапили також судноплавні компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, В'єтнаму й Россі, котрі володіють або управляють танкерами, на які поширено санкції ЄС або інших країн за належність до «тіньового флоту» Росії і які перевозять сиру нафту чи нафтопродукти, використовуючи при цьому нелегальні й високоризиковані методи судноплавства.

Стосовно осіб, внесених до санкційного списку, застосовано заморожування активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Також для фізичних осіб запроваджено обмеження на в’їзд і транзит через територію країн – членів Євросоюзу.

Крім того, ЄС ввів санкції проти 12 фізичних осіб і двох організацій у відповідь на триваючу гібридну діяльність Росії, зокрема маніпуляції інформацією, втручання та кібератаки, повідомили в Раді ЄС.

До переліку потрапили аналітики з питань зовнішньої політики, які працюють у структурах, аналітичних центрах і університетах, пов’язаних або афілійованих із політикою Кремля. Санкції також застосовано до осіб, що поширюють проросійську пропаганду та антиукраїнські й антинатівські наративи.

Окремо Рада ЄС запровадила обмеження проти «Міжнародного русофільського руху» за поширення дестабілізаційних наративів, а також проти 142-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби армії РФ, дислокованого в Калінінграді.

Під санкції потрапили і члени підрозділу №29155 Головного розвідувального управління Росії, котрі, за даними західних спецслужб, у своїй діяльності зосереджуються на дестабілізації ситуації в Європі, а також група Cadet Blizzard, яка проводить кібератаки.

Нагадаємо, що Європейський Союз розширив санкційний режим проти Білорусі, поширивши його на гібридні недружні дії Мінська щодо європейських сусідів. 15 грудня Рада запровадила новий критерій для накладання санкцій на компаній та фізичних осіб, що «отримують переваги від, залучені чи сприяють діям або політиці, яку пов’язують з Республікою Білорусь, що спрямовані проти демократії, верховенства права, стабільності чи безпеки у ЄС та його країнах-членах». 

Теги: нафтопродукти санкції транзит Європейський Союз обмеження росія флот РФ

