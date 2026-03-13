Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо
Станом на 10:15 13 березня 2026 року сайт УАФ не працює

На офіційних сторінках УАФ у соцмережах відсутня інформація щодо термінів можливого відновлення роботи сайту

Сайт Української асоціації футболу припинив роботу. Про це повідомляє «Главком».

Наразі, станом на 10:15 13 березня 2026 року, сайт УАФ не працює.

На офіційних сторінках УАФ у соцмережах відсутні будь-які повідомлення щодо термінів можливого відновлення роботи сайту. Також там не зазначається з яких причин не працює інформаційний ресурс.

У користувачів мережі не відкривається сайт УАФ
У користувачів мережі не відкривається сайт УАФ

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ребров: Я не дуже хотів Угорщину, але будемо грати, буде принципове протистояння
Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй
13 лютого, 11:23
«Панатінаїкос» у важкому поєдинку вийшов до наступного раунду Ліги Європи
Хто вийшов до наступного раунду? Підсумки 1/16 фіналу Ліги Європи Реклама
27 лютого, 07:23
Майкла Олісе сватають до столиці Іспанії
Мбаппе прагне позбутися двох одноклубників заради зірки «Баварії» – ЗМІ
20 лютого, 12:20
Антуан Грізманн отримав шанс перебратися до сонячної Флориди
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
24 лютого, 13:10
Росія пропустить цьогорічну Лігу націй
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
26 лютого, 14:22
Віктор Осімген отримав схвалення тренерського штабу «Баварії»
«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ
4 березня, 13:47
Могиливець був у заяяці збірної РФ на Чемпіонат світу 2014
Ексгравець збірної Росії з футболу поскаржився на життя у Португалії
11 березня, 15:42
Гру «Лех» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Лех» – «Шахтар»: де дивитися гру плейоф Ліги конференцій
Вчора, 13:48
Давід Вілья повернувся до столиці Іспанії
Історичний кривдник збірної України став футбольним функціонером
Вчора, 18:58

Новини

Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю
«Мерседес» легко виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Китаю
Збірній Ірану з футболу загрожують санкції за відмову від участі у Чемпіонаті світу
Збірній Ірану з футболу загрожують санкції за відмову від участі у Чемпіонаті світу
Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо
Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо
Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму
Картка бейсболіста з США була продана на аукціоні за рекордну суму
Світоліна перемогла другу ракетку світу на турнірі у США
Світоліна перемогла другу ракетку світу на турнірі у США

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua