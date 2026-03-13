Сайт Української асоціації футболу припинив роботу: що відомо

Станом на 10:15 13 березня 2026 року сайт УАФ не працює

На офіційних сторінках УАФ у соцмережах відсутня інформація щодо термінів можливого відновлення роботи сайту

Сайт Української асоціації футболу припинив роботу. Про це повідомляє «Главком».

Наразі, станом на 10:15 13 березня 2026 року, сайт УАФ не працює.

На офіційних сторінках УАФ у соцмережах відсутні будь-які повідомлення щодо термінів можливого відновлення роботи сайту. Також там не зазначається з яких причин не працює інформаційний ресурс.

У користувачів мережі не відкривається сайт УАФ

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)