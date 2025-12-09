Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція

Дані про викид шкідливих речовин внесені до єдиного реєстру збитків довкіллю

В Овідіополі 1 грудня внаслідок російського обстрілу загорілася недіюча нафтобаза площею 220 кв. м. Під час горіння в атмосферу потрапило близько 20 тонн забруднюючих речовин, з яких 17,4 тонни становив діоксид вуглецю (CO₂). Про це повідомляє Держекоінспекція.

Вся зібрана інформація передана до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для внесення до єдиного реєстру збитків довкіллю, завданих збройною агресією.

Подібні події мають тривалий негативний вплив на довкілля. Відновлення повітря, ґрунтів і прилеглих територій може зайняти роки.

