Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Більшість забруднень становить діоксид вуглецю – 17,4 тонни
фото з відкритих джерел

Дані про викид шкідливих речовин внесені до єдиного реєстру збитків довкіллю

В Овідіополі 1 грудня внаслідок російського обстрілу загорілася недіюча нафтобаза площею 220 кв. м. Під час горіння в атмосферу потрапило близько 20 тонн забруднюючих речовин, з яких 17,4 тонни становив діоксид вуглецю (CO₂).  Про це повідомляє Держекоінспекція.

Вся зібрана інформація передана до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції для внесення до єдиного реєстру збитків довкіллю, завданих збройною агресією.

Подібні події мають тривалий негативний вплив на довкілля. Відновлення повітря, ґрунтів і прилеглих територій може зайняти роки.

Нагадаємо, що у ніч на 8 грудня країна-терорист Росія завдала удару по Охтирській громаді, використовуючи три ударні безпілотники, один з яких влучив у багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, п’ятеро цивільних осіб були поранені та наразі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан постраждалих уточнюється.

У ніч на 8 грудня російські терористи масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Волонтер Тимофій «Кучер» заявив про влучання у волонтерський склад, що спричинило масштабну пожежу. 

Теги: росія повітря Одеса обстріл

