Пропагандистські медіа вчергове заявляють про умови «взяття Одеси»

Російські пропагандистські медіа активно поширюють чергові тези американського професора Джона Міршаймера, відомого своєю прихильністю до теорії так званого «реалізму» та регулярними виступами, співзвучними з наративами Кремля. Цього разу рупори агресора акцентують увагу на нібито неминучій втраті Україною Одеси та Харкова у разі «розвалу фронту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Заяви експерта, зроблені в ефірі YouTube-каналу «Judging Freedom», традиційно використовуються Москвою для переконання Заходу в «марності» подальшої підтримки Києва.

За його словами, якщо Росія «налаштована» зберегти контроль над чотирма вже окупованими областями, то наступними цілями можуть стати Одеса та Харків. Пропаганда подає ці роздуми як «визнання реальності» американською академічною спільнотою.

Міршаймер заявляє, що Україна вже нібито «програла у військовому відношенні» і тримається виключно за рахунок західної допомоги. Російські видання підхоплюють цю тезу, просуваючи ідею про те, що Київ приречений, а будь-яка допомога лише затягує «неминучий фінал». При цьому повністю ігнорується стійкість української оборони та успішні операції ЗСУ.

Коментуючи недавні дипломатичні контакти в Абу-Дабі, Міршаймер припускає, що Москва нібито змушена буде «покласти край конфлікту на полі бою», домагаючись повної поразки України. Ця цитата дозволяє пропагандистам виправдовувати продовження агресії та відмову від реальних мирних перемовин, виставляючи агресора «стороною, що не має іншого вибору».

Джон Міршаймер – представник школи «неореалізму», який ще з 2014 року звинувачує Захід та НАТО у провокуванні Росії на війну. Його погляди часто критикують за ігнорування суб’єктності України та виправдання імперіалізму держав. Для Кремля він є «корисним експертом», чий статус професора Чиказького університету додає фейковим наративам ілюзії «авторитетності».

