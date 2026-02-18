Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки не було необхідних ресурсів
фото: Офіс президента України

Залужний каже, що Зеленський і посадовці не виділили ресурсів для плану контрнаступу 2023 року

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний агенції Associated Press розповів, чому план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином. Він вважає, що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів, інформує «Главком».

В інтерв'ю Associated Press генерал Залужний пояснив, що військові мали чітке бачення операції, проте воно не було підкріплене матеріально-технічною базою з боку уряду. Залужний стверджує, що численні запити Генштабу на боєприпаси, техніку та засоби розмінування ігнорувалися або виконувалися лише частково.

Разом з тим, політичне керівництво наполягало на швидких результатах та медійних перемогах, що суперечило реальному стану справ на фронті.

«Неможливо виграти війну цифр і сталі, маючи лише план на папері та голі руки солдатів. Політичне рішення йти в наступ без належного забезпечення було фатальною розбіжністю», – цитують журналісти слова генерала.

Залужний наголосив, що для успіху була потрібна значна концентрація сил і тактична несподіванка.

«Початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил в «єдиному кулаку», щоб повернути собі частково окупований Запорізький регіон – де розташована життєво важлива атомна електростанція, – а потім просунути їх на південь до Азовського моря. Це перерізало б коридор землі, який російська армія використовувала для поповнення запасів Криму, який вона незаконно анексувала у 2014 році», – заявив Залужний.

Натомість, за його словами, війська розпорошили на широкій ділянці фронту, що послабило ударні можливості.

Нагадаємо, Залужний вперше розповів про конфлікти із Зеленським та обшуки СБУ в його кабінеті. Чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що у вересні 2022 року до його командного пункту з обшуком прийшли десятки співробітників Служби безпеки України. Це відбувалося саме тоді, коли у приміщенні перебували кілька офіцерів британської армії. Працівники Служби безпеки України тоді  так і не сказали, що саме вони шукають, і Залужний завадив їм перебирати документи та комп'ютери.

Читайте також:

Теги: війна Офіс президента Валерій Залужний фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1431-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
24 сiчня, 08:20
Кремль пов’язує співпрацю зі США з українським врегулюванням
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
13 лютого, 12:27
З 2015 по 2018 роки проходив службу у Збройних силах України, у 2019 році приєднався до лав ДПСУ та потрапив у Луганський прикордонний загін
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова
22 сiчня, 09:00
Гренландці готуються до найгірших сценаріїв на тлі тиску з боку США
Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США
19 сiчня, 17:18
Сплатити повний розмір застави у 33,2 млн грн підозрювана народний депутат повинна до кінця дня
З миру по нитці. Тимошенко повідомила, як збирає гроші на заставу
21 сiчня, 12:41
Розлив олії в Чорному морі вбив понад тисячу водоплавних птахів
Розлив рослинної олії в Чорному морі призвів до масової загибелі птахів
30 сiчня, 16:13
Наслідки росіяйської атаки у Києві у ніч на 3 лютого
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
3 лютого, 08:35
На Сумщині противник зосереджує активність у Хотінській та Юнаківській громадах
Обстріли та штурми. Держприкордонслужба повідомила про ситуацію на кордоні з РФ
5 лютого, 09:53
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
9 лютого, 08:04

Політика

СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку
Залужний перервав мовчання: ексголовком вперше розповів про суперечки із Зеленським
Залужний перервав мовчання: ексголовком вперше розповів про суперечки із Зеленським
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
Тупик Порошенків. Крижопільський суд втретє відмовився ділити майно подружжя
Зеленський анонсував доповідь після перемовин з Росією
Зеленський анонсував доповідь після перемовин з Росією

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua