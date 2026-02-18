«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року

Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки не було необхідних ресурсів

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний агенції Associated Press розповів, чому план контрнаступу 2023 року не був реалізований належним чином. Він вважає, що президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів, інформує «Главком».

В інтерв'ю Associated Press генерал Залужний пояснив, що військові мали чітке бачення операції, проте воно не було підкріплене матеріально-технічною базою з боку уряду. Залужний стверджує, що численні запити Генштабу на боєприпаси, техніку та засоби розмінування ігнорувалися або виконувалися лише частково.

Разом з тим, політичне керівництво наполягало на швидких результатах та медійних перемогах, що суперечило реальному стану справ на фронті.

«Неможливо виграти війну цифр і сталі, маючи лише план на папері та голі руки солдатів. Політичне рішення йти в наступ без належного забезпечення було фатальною розбіжністю», – цитують журналісти слова генерала.

Залужний наголосив, що для успіху була потрібна значна концентрація сил і тактична несподіванка.

«Початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил в «єдиному кулаку», щоб повернути собі частково окупований Запорізький регіон – де розташована життєво важлива атомна електростанція, – а потім просунути їх на південь до Азовського моря. Це перерізало б коридор землі, який російська армія використовувала для поповнення запасів Криму, який вона незаконно анексувала у 2014 році», – заявив Залужний.

Натомість, за його словами, війська розпорошили на широкій ділянці фронту, що послабило ударні можливості.

Нагадаємо, Залужний вперше розповів про конфлікти із Зеленським та обшуки СБУ в його кабінеті. Чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що у вересні 2022 року до його командного пункту з обшуком прийшли десятки співробітників Служби безпеки України. Це відбувалося саме тоді, коли у приміщенні перебували кілька офіцерів британської армії. Працівники Служби безпеки України тоді так і не сказали, що саме вони шукають, і Залужний завадив їм перебирати документи та комп'ютери.