Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 7 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 39 ракет, 42 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіабомби. Крім того, застосував 1666 дронів-камікадзе та здійснив 1973 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

7 лютого станом на 22:00 відбулося 241 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 54 окупанта та поранили 27, знищили або подавили 42 безпілотних літальних апарата та пошкодили сім укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень, ворог здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Стариці, Чугунівки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог 12 разів атакував позиції наших воїнів в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного. Сім боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупиняли 18 атак окупантів в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. Ще одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбивали 10 атак окупантів в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 26 разів атакували у бік позицій наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 37 атак. За уточненою інформацією, окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки. Авіаударів зазнали Орли та Покровське.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 15 атак окупантів, у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки. Одне боєзіткнення ще триває. Ворог завдав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новосолошине, Любицьке, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах Малих Щербаків, Степногірська та у бік Павлівки, Приморського й Лук’янівського.

Лінія фронту станом на 7 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1445-й день повномасштабної війни в Україні.

