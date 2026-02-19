Головна Країна Кримінал
Від $12 до $18 тис за втечу: СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Від $12 до $18 тис за втечу: СБУ ліквідувала нові схеми для ухилянтів у кількох областях (фото)
СБУ викрила ділків, які заробляли тисячі доларів на незаконному виїзді за кордон
фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією заблокувала чергові канали незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Організатори «схем» оцінювали свої послуги у суму від 12 до 18 тисяч доларів США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

За даними Служби безпеки України, операції тривали у кількох регіонах України. Зловмисники пропонували клієнтам як підроблені медичні довідки про непридатність, так і допомогу у переході кордону поза пунктами пропуску.

СБУ та Нацполіція ліквідували 4 «ухилянтські схеми»
СБУ та Нацполіція ліквідували 4 «ухилянтські схеми»
фото: СБУ

Так, на Харківщині «на гарячому» затримали 57-річного ділка, який торгував фіктивними висновками військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я.

У Львівській області правоохоронці викрили лікаря місцевого центру швидкої допомоги, який продавав ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність.

Також у Львові затримано двох мешканців регіону, які за гроші намагалися організувати канал нелегального вивозу ухилянтів до Євросоюзу в багажному відсіку вантажівки.

СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «ухилянтські схеми»
СБУ та Нацполіція ліквідували ще 4 «ухилянтські схеми»
фото: СБУ

На Хмельниччині підозру отримали двоє фігурантів, які організували «трансфер» ухилянтів до західного кордону.

Повідомляється також, що до «пакета послуг» також входив інструктаж щодо шляху втечі до сусідньої країни, дистанційний супровід під час пішого перетину лісових масивів та за потреби забезпечували човнами, драбинами або іншими засобами для незаконно перетину кордону.

СБУ та Нацполіція ліквідували 4 «ухилянтські схеми»
СБУ та Нацполіція ліквідували 4 «ухилянтські схеми»
фото: СБУ

Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, польська прокуратура розкрила найдорожчу схему втечі в потягах «Укрзалізниці». У Польщі судитимуть двох українських машиністів потяга, які начебто допомагали в організації незаконного перетину кордону іншими громадянами України. Чоловікам вже висунуто обвинувачення. Кримінальний кодекс передбачає за ці злочини покарання від 6 місяців до 8 років позбавлення волі.

