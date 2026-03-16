16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Прескотт народився в Нью-Йорку і розпочинав кар'єру в «Уніоні»
фото: Philippe Ruiz

У «Баварії» виникли серйозні проблеми з воротарями

«Баварія» може вийти на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Аталантою» з 16-річним голкіпером Леонардом Прескоттом у складі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kicker.

Основний воротар і капітан мюнхенців Мануель Нойєр відновлюється після розриву литкового м'яза, а Йонас Урбіг отримав струс мозку у першій грі з «Аталантою» (6:1).

У Свена Ульрайха діагностовано розрив привідного м'яза стегна – цю травму він отримав у матчі чемпіонату Німеччини з «Байєром» (1:1). 

Ще один кіпер «Баварії» Леон Кланац відновлюється після пошкодження стегна

Зазначається, що якщо ніхто з них не встигне відновитися до 18 березня 2026 року, то у стартовому складі може з'явитися 16-річний Леонард Прескотт, котрий потрапляв у запас в останніх двох матчах.

Прескотт народився в Нью-Йорку і розпочинав кар'єру в «Уніоні», а до академії «Баварії» перейшов у 2023 році.

Іншим варіантом є 19-річний Янніс Бартль, котрий грає за резервну команду мюнхенців після травми Леона Кланаца. Бартль вже двічі потрапляв у заявку основної команди в Бундеслізі цього сезону.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Ліга чемпіонів

