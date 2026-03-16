16-річний воротар може вийти в основному складі «Баварії» у грі Ліги чемпіонів

У «Баварії» виникли серйозні проблеми з воротарями

«Баварія» може вийти на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Аталантою» з 16-річним голкіпером Леонардом Прескоттом у складі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kicker.

Основний воротар і капітан мюнхенців Мануель Нойєр відновлюється після розриву литкового м'яза, а Йонас Урбіг отримав струс мозку у першій грі з «Аталантою» (6:1).

У Свена Ульрайха діагностовано розрив привідного м'яза стегна – цю травму він отримав у матчі чемпіонату Німеччини з «Байєром» (1:1).

Ще один кіпер «Баварії» Леон Кланац відновлюється після пошкодження стегна

Зазначається, що якщо ніхто з них не встигне відновитися до 18 березня 2026 року, то у стартовому складі може з'явитися 16-річний Леонард Прескотт, котрий потрапляв у запас в останніх двох матчах.

Прескотт народився в Нью-Йорку і розпочинав кар'єру в «Уніоні», а до академії «Баварії» перейшов у 2023 році.

Іншим варіантом є 19-річний Янніс Бартль, котрий грає за резервну команду мюнхенців після травми Леона Кланаца. Бартль вже двічі потрапляв у заявку основної команди в Бундеслізі цього сезону.

