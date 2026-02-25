Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року
Нині триває 1463-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 27 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 164 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких девʼять – із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.

Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року фото 11

Нагадаємо, триває 1463-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 22 лютого
Лінія фронту станом на 22 лютого 2026. Зведення Генштабу
22 лютого, 22:22
Нині триває 1457-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року
19 лютого, 08:20
На тимчасово окупованій території Донеччини воїни вдарили по пусковій установці ЗРК С-300ВМ
Сили оборони уразили пускову установку С-300 та пункти управління БпЛА окупантів
18 лютого, 18:57
Нині триває 1451-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 лютого 2026 року
13 лютого, 08:46
Ситуація на фронті 12 лютого
Лінія фронту станом на 12 лютого 2026. Зведення Генштабу
12 лютого, 22:24
За словами Сирського, у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців
Сирський оцінив кількість окупаційних військ і звернув увагу на позитивну деталь
6 лютого, 12:00
Уражено логістичний хаб противника
Уражено низку військових об’єктів РФ: деталі від Генштабу
5 лютого, 11:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 619 танків
Втрати ворога станом на 31 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
31 сiчня, 07:36
За словами речника Держприкордонслужби, найгарячіше зараз поблизу Дігтярного, Нестерного та Круглого
На Харківщині Сили оборони зачищають населені пункти від ворога: де найважча ситуація
29 сiчня, 10:06

Події в Україні

Росіяни вдарили по Запорізькому району: загинули четверо людей, постраждала дитина
Росіяни вдарили по Запорізькому району: загинули четверо людей, постраждала дитина
Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2026 року
Чи погіршилося ставлення поляків до українців? Польський дипломат назвав факт, яка вселяє надію
Чи погіршилося ставлення поляків до українців? Польський дипломат назвав факт, яка вселяє надію
Втрати ворога станом на 25 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2026

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua