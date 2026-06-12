Протести перед Чемпіонатом світу 2026: активісти у Торонто виступили проти Ізраїлю

Представники однієї з пропалестинських організацій влаштували масштабний мітинг

За кілька годин до стартового поєдинку канадської збірної проти Боснії і Герцеговини в Торонто група правозахисників та футбольних фанатів влаштувала масштабну акцію протесту проти політики ФІФА щодо Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Протести на завантаженому шосе

Зранку 12 червня активісти, серед яких були представники організації «Євреї за вільну Палестину», піднялися на насип біля однієї з найжвавіших автомагістралей Канади – Gardiner Expressway. Вони повністю закрили офіційний знак Чемпіонату світу від міста Торонто, розгорнувши поверх нього величезне червоне полотно з безальтернативним гаслом: «Виженіть Ізраїль із ФІФА».

Послання було розраховане на тисячі водіїв та вболівальників, які прямували в бік стадіону, де було зведено тимчасові трибуни для 45 тисяч глядачів. Крім того, протестувальники вимагали негайного звільнення відомого палестинського лікаря Хуссама Абу Сафії, затриманого ізраїльськими військовими в Газі наприкінці 2024 року.

Звернення до ФІФА

Речник активістів Фейсал Ібрагім в інтерв'ю міжнародним медіа звинуватив керівництво ФІФА у відвертій корупції та застосуванні очевидних подвійних стандартів:

«ФІФА повністю ігнорує власний статут, який категорично забороняє країнам проводити матчі на окупованих територіях без офіційного дозволу. Ізраїльська футбольна асоціація спокійно проводить ігри на незаконно окупованих землях Західного берега річки Йордан та Сирії, а ФІФА транслює ці матчі на своїх офіційних ресурсах, займаючись спортвошингом злочинів».

Також активіст провів паралелі з українсько-російською війною:

«Ми бачимо абсолютну непослідовність. Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ФІФА без вагань виключила РФ з усіх змагань. Натомість ми вже два з половиною роки спостерігаємо за геноцидом у Газі, окупацією та війною, але жодних аналогічних кроків щодо Ізраїлю не вживається. ФІФА заявляє про свій політичний нейтралітет, але насправді використовує його як маркетинговий щит для обслуговування чужих політичних інтересів».

Позиція ФІФА

Міжнародна федерація футболу наразі повністю ігнорує вимоги протестувальників. Ще в березні 2026 року головний футбольний орган заявив, що не вживатиме жодних санкцій проти ізраїльських клубів, аргументуючи це тим, що юридичний статус Західного берега досі залишається не врегульованим з точки зору міжнародного публічного права.

Ситуацію загострив ще й той факт, що очільнику Палестинської футбольної асоціації Джибрілю Раджубу, який напередодні відвідав матч-відкриття в Мехіко, уряд США досі не видав візу для в'їзду на американську частину турніру.

Нагадаємо, що ООН розкритикувала США через міграційну політику напередодні Чемпіонату світу.