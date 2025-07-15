Ліга націй з волейболу: де і коли дивитися трансляції матчів збірної України

За підсумком першого та другого ігрових тижнів українські волейболісти виграли п'ять матчів з восьми

Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у словенській Любляні

Сезон Ліги націй з волейболу продовжується. 16-20 липня відбудуться матчі вирішального третього змагального тижня, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

За підсумком першого та другого ігрових тижнів українські волейболісти виграли п'ять матчів з восьми та набрали 15 очок, завдяки чому йдуть на шостій позиції у турнірній таблиці. Зокрема перед стартом останнього ігрового тижня «синьо-жовті» мають активну триматчеву серію перемог.

Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проведе у словенській Любляні. Там на неї очікує ще чотири матчі, зокрема проти чинних чемпіонів світу Італії.

Суспільне Спорт транслюватиме частину матчів Ліги націй-2025 з волейболу. Зокрема, на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного транслюватимуться усі три ігрові тижні, і не лише матчі України. Також Суспільне Спорт транслюватиме вісім поєдинків плейоф – усі матчі у повному обсязі, починаючи з чвертьфіналів.

Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу

Матчі транслюються на телеканалі Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільнго, якщо не вказано нічого іншого.

Середа, 16 липня

9:30. Туреччина – США

14:00. Україна – Нідерланди (також на YouTube-каналі Суспільне Спорт)

17:30. Італія – Сербія (також на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)

21:30. Канада – Словенія (лише на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)

Четвер, 17 липня

13:20. Аргентина – Японія (також на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)

17:30. Україна – Італія (також на YouTube-каналі Суспільне Спорт)

21:00. Куба – Польща (лише на YouTube-каналі Суспільне Волейбол)

П'ятниця, 18 липня

9:30 Аргентина – США

13:20. Бразилія – Японія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

17:30. Україна – Сербія (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)

21:00. Нідерланди – Канада (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Субота, 19 липня

9:30. Туреччина – Бразилія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

13:30. Німеччина – США (лише на сайті Суспільне Спорт)

18:00. Болгарія – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

21:30. Словенія – Італія (лише на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Неділя, 20 липня

8:30. Німеччина – Бразилія

14:00. Україна – Канада (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)

17:30. Нідерланди – Італія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

21:30. Франція – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.