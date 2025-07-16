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Українські клуби дізналися суперників у Кубку виклику з волейболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українські клуби дізналися суперників у Кубку виклику з волейболу
«Балта» востаннє брала участь в Кубку виклику сезону 2023/24

Україна мала можливість заявити чотири команди у єврокубки, але заявилися лише дві

Україна буде представлена у єврокубковому волейбольному сезоні однією чоловічою та однією жіночою командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Україна мала можливість заявити чотири команди, але заявилися лише дві – у третій єврокубок.

Клуби «Епіцентр-Подоляни» (серед чоловіків) та «Балта» (серед жінок) отримали суперників у стартовому раунді Кубку виклику з волейболу за підсумками жеребкування, що відбулося у вівторок, 15 липня.

З ким гратимуть українські клуби

Першим з українських клубів своїх суперників дізналася віцечемпіонка «Балта». Команда потрапила до Кубку виклику, де розпочне виступи з 1/32 фіналу проти австрійського клубу «Айзенерц/Трофаях».

«Айзенерц» востаннє грав у турнірі (на той час – Кубку ЄКВ) у сезоні 2006/07. У чемпіонаті Австрії команда замкнула топ-5 минулого сезону.

«Балта» востаннє брала участь в Кубку виклику сезону 2023/24, коли вибула в 1/32 фіналу від азербайджанського «Азеррейла». У разі перемоги «Балта» зіграє в 1/16 фіналу проти хорватського «Запрешича».

Серед чоловіків Україну представляє клуб «Епіцентр-Подоляни». Його суперниками стануть кіпрський «Анортосіс Фамагуста». 13-разовий чемпіон Кіпру виступатиме в Кубку виклику вперше від сезону 2017/18, коли вибув на етапі кваліфікації.

У разі виграшу українці зустрінуться з переможцем пари сербського клубу «Караджордж Топола» та словенського «Крка Ново Место».

За результатами чемпіонату України з волейболу сезону 2024/25, «Балта» потрапила у фінал, де поступилася «Буковинці». Перед цим «Балта» дійшла до фіналу Суперкубка України, де також поступилася «Буковинці».

Серед чоловіків «Епіцентр-Подоляни» вдруге поспіль виграли титул чемпіонів України з волейболу. У фіналі команда з Городка здолала житомирські «Житичі-Полісся», яких також переміг у Суперкубку України.

Жіночі матчі 1/32 фіналу Кубка виклику відбудуться 28-30 жовтня, матчі-відповіді 4-6 листопада 2025 року. Чоловічі – пройдуть 11-13 та 18-20 листопада.

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Теги: волейбол

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