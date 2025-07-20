Україна – Канада: де дивитися вирішальну гру нашої збірної у Лізі націй з волейболу

Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проводить у словенській Любляні

Перемога над Канадою з рахунком 3:0 чи 3:1 гарантує Україні потрапляння до плей-оф Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує боротися за потрапляння до плей-оф у чоловічій Лізі націй. Сьогодні, 20 липня, наші хлопці зіграють вирішальний поєдинок проти Канади, повідомляє «Главком».

Гра Україна – Канада розпочнеться о 14:00 за київським часом. Перемога з рахунком 3:0 чи 3:1 гарантує нашій збірній потрапляння до плей-оф Ліги націй.

Третій змагальний тиждень збірна України з волейболу проводить у словенській Любляні.

Пряма трансляція матчу Україна – Сербія у Лізі націй з волейболу

«Суспільне Спорт» транслюватиме у прямому ефірі гру Ліги націй-2025 з волейболу Україна – Канада. Зокрема, на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах. Також поєдинок можна буде переглянути на YouTube-каналі «Суспільне Спорт» .

Розклад трансляцій чоловічої Ліги націй-2025 з волейболу

Неділя, 20 липня

14:00. Україна – Канада (також на Youtube-каналі Суспільне Спорт)

17:30. Нідерланди – Італія (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

21:30. Франція – Польща (також на Youtube-каналі Суспільне Волейбол)

Турнірна таблиця Ліги націй з волейболу

Бразилія – 10 перемог (11 матчів), 29 очок (32:10 за сетами) Італія – 9 перемог (11), 25 очок (30:14) Франція – 8 перемог (11), 23 очки (28:15) Польща – 7 перемог (11), 21 очко (27:18) Японія – 7 перемог (11), 20 очок (24:17) Куба – 6 перемог (11), 19 очок (26:23) Україна – 6 перемог (11), 18 очок (24:22) Словенія – 6 перемог (11), 17 очок (19:20) Болгарія – 6 перемог (11), 17 очок (22:20) США – 6 перемог (11), 17 очок (21:21) Німеччина – 5 перемог (11), 17 очок (24:24) Іран – 5 перемог (11), 16 очок (22:24) Аргентина – 5 перемог (11), 14 очок (21:24) Канада – 4 перемоги (11), 14 очок (20:23) Сербія – 3 перемоги (11), 9 очок (13:26) Туреччина – 3 перемоги (11), 9 очок (12:25) Китай – 2 перемоги (11), 7 очок (9:28) Нідерланди – 1 перемога (11), 5 очок (11:31)

Як повідомлялося, Україна дала бій чинним чемпіонам світу у поєдинку Ліги націй з волейболу.

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.