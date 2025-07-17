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Ліга націй з волейболу: Україна дала бій чинним чемпіонам світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга націй з волейболу: Україна дала бій чинним чемпіонам світу
Українці поступилися Італії на тайбрейку
фото: FIVB

Наступний поєдинок у Лізі націй Україна проведе у п'ятницю, 18 липня, проти Сербії

Збірна України з волейболу перервала серію з чотирьох поспіль перемог у Лізі націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Українці поступилися чинному чемпіону світу Італії на тайбрейку.

Як минув матч Україна – Італія

На старті першого сету Україна дозволила Італії вийти у відрив в п'ять очок. Під середину українці скоротили відставання до -2, однак за рахунку 15:17 Італія виграла вісім поспіль розіграшів.

Ближчим виявився другий сет матчу. До середини партії рахунок був рівний, після чого Італія змогла вирватися вперед на шість очок. Як і в першому сеті, Україна скоротила відставання до -2, однак знову програла кінцівку партії – 20:25.

А ось третю партію Україна закінчила, розгромивши Італію. Вже на початку сету «синьо-жовті» здобули перевагу +6, яку у підсумку збільшила до дев'яти очок – 25:16.

У підсумку Україна взагалі перевела матч на тайбрейк! У близькому, четвертому сеті «синьо-жовті» виграли кінцівку та зрівняли рахунок за сетами – 2:2.

Проте вирвати перемогу у матчі Україна не змогла. Італія вже на старті тайбрейку вийшла вперед 3:0 і надалі лише збільшила перевагу.

Найрезультативнішим гравцем у складі України став Дмитро Янчук, який набрав 25 очки. З доробком у 16 очок закінчив гру Василь Тупчій, 11 набрав Тимофій Полуян.

Ліга націй з волейболу. Груповий раунд

Україна – Італія 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

Турнірна таблиця Ліги націй з волейболу (топ-6)

  1. Бразилія – 8 перемог (9 матчів), 23 очки (26:9)
  2. Італія – 8 перемог (10), 22 очки (27:14)
  3. Польща – 7 перемог (9), 20 очок (24:12)
  4. Японія – 7 перемог (10), 20 очок (24:14)
  5. Франція – 6 перемог (9), 18 очок (22:13)
  6. Україна – 6 перемог (10), 18 очок (24:19)

Наступний поєдинок у Лізі націй Україна проведе у п'ятницю, 18 липня, проти Сербії.

Нагадаємо, Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків.

Теги: волейбол

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