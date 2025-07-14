Україна вперше в історії кваліфікувалась на Євро U22 з волейболу серед чоловіків

Молодіжне Євро-2026 з волейболу відбудеться в період з 29 червня по 4 липня 2026 року у Португалії

Збірна України U22 з волейболу вперше в історії кваліфікувалася на чемпіонат Європи-2026. Сталося це за підсумками третього матчу кваліфікаційної групи А проти Англії (3:0 за сетами), повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

У кваліфікаційному турнірі на молодіжне Євро-2026 чоловіча збірна України потрапила у групу А разом з Данією, Італією та Англією. У відборі українці боролися за одну з семи вільних путівок на континентальну першість.

На старті кваліфікації, «синьо-жовті» здобули вольову перемогу над збірною Данії, вигравши на тайбрейку 3:2 за сетами, після чого здолали Італію з рахунком 3:1. Після двох турів Україна U22 очолила турнірну таблицю з доробком у п'ять очок. Відтак, щоб гарантувати собі вихід на континентальну першість, українці мали не програти в останньому турі Англії.

Як пройшов матч між збірними України та Англії

Від початку першого сету збірна України заволоділа перевагою: здійснила ривок, вирвавшись уперед на сім очок. Попри те, що Англія до завершення партії спробувала скоротити відставання, «синьо-жовті» довели сет до перемоги з рахунком 25:20.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм: українці заволоділи перевагою, але коли дійшли до рубежу у 20 очок, ведучи у рахунку +5, матч перервали через технічні проблеми. Після поновлення поєдинку англійці спершу відновили паритет, а потім і здобули перемогу у партії 26:24.

Натомість третій сет завершився розгромом: Україна U22 закрила партію з перевагою у 11 очок — 25:14. Вирішальним став четвертий сет, який також завершився розгромними 25:15 на користь молодіжної збірної України.

Кваліфікація Євро U22. 3-й тур

Англія – Україна 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 15:25)

Турнірна таблиця. Група A

Україна – 3 перемоги (3 матчі), 8 очок, (9:4, співвідношення сетів) Данія – 1 перемога (2), 4 очки, (5:3) Італія – 1 перемога (2), 3 очки (4:3) Англія – 0 перемог (3), 0 очок (1:9)

Для чоловічої збірної України U22 – це перший вихід на чемпіонат Європи з волейболу. Досі українці жодного разу не долали кваліфікацію на турнір з моменту його заснування у 2022 році. Натомість Жіноча молодіжна команда втретє поспіль зіграє на Євро.

Молодіжне Євро-2026 з волейболу серед чоловіків відбудеться в період з 29 червня по 4 липня 2026 року у Португалії, збірна якої отримала автоматичну путівку як господар.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу U22 здобула путівку на молодіжне Євро-2026.