Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)



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Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон

Бій відбудеться 1 грудня

«Тимчасовий» чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і чинний чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку.

Нагадаємо, що бій двох напівважковаговиків пройде 1 грудня.

Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.

До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.

Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.



