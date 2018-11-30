Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
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Розсилка
Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон
Бій відбудеться 1 грудня
«Тимчасовий» чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і чинний чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку.
Нагадаємо, що бій двох напівважковаговиків пройде 1 грудня.
Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.
До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.
Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.
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