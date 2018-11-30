  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)

    • Розсилка
    Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон - Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    Олександр Гвоздик та Адоніс Стівенсон

    Бій відбудеться 1 грудня

    «Тимчасовий» чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) і чинний чемпіон світу за цією ж версією Адоніс Стівенсон (29-1-1, 24 КО) провели першу дуель поглядів у Квебеку.

    Нагадаємо, що бій двох напівважковаговиків пройде 1 грудня.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    Гвоздик і Стівенсон провели дуель поглядів (фотогалерея)
    BoxingScene

    Трансляцію обох боїв буде проводити Showtime.

    До бою з Стівенсоном українця буде готувати відомий тренер Тедді Атлас.

    Як відомо, у березні в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі український боксер Олександр Гвоздик переміг француза Мехді Амара.

    Читайте також: Гвоздик - Стівенсон: анонс і прогноз на бій


    бокс Олександр Гвоздик тренер WBC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ