Туреччина не пустить через Босфор жодного російського військового корабля

Міністр оборони країни обіцяє дотримуватись конвенції Монтре

Туреччина не дозволить Російській Федерації вводити військові кораблі в Чорне море, заявив глава Міноборони Хулусі Акар. Його слова наводить TR Haber. «Ми будемо дотримуватися [Конвенції] Монтре. Ми не пустимо військових кораблів у Чорне море», — сказав міністр. Тобто якщо так станеться, що якісь російські кораблі з тих, що знаходяться у Чорному морі будуть потоплені чи пошкодженні, замінити їх буде неможливо.

Туреччина після початку російської військової операції в Україні відповідно до конвенції Монтре закрила протоки Босфор і Дарданелли для російських та українських військових кораблів, а потім попередила , що протоки будуть закриті для всіх військових кораблів.

Згаана конвенція була прийнята у 1936 році. Її 19 стаття свідчить, що під час конфлікту, учасником якого Туреччина не є, військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити через протоки. Виняток становлять випадки, коли Анкара зобов'язана надати допомогу державі, що зазналп нападу, за договором про взаємну допомогу. Крім того, військові кораблі можуть пройти через протоки, щоб повернутися до портів основної стоянки. Туреччина може заборонити будь-якій країні використовувати протоки, якщо вважатиме це загрозою для власної чи регіональної безпеки.

Ще в перший день війни посол України закликав владу Туреччини Україна закрити протоки Босфор і Дарданелли для кораблів РФ.

27 лютого Туреччина назвала вторгнення Росії в Україну війною, що дає підстави застосувати положення конвенції.

Того ж дня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно повідомив про обмеження проходу російських військових кораблів у Чорне море.