  1. Головна
  2. Спорт
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою

    • Розсилка
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою

    Адонісу добряче дісталося

    Гегемонія Адоніса Стівенсона як чемпіона WBC у важкій вазі закінчилася.

    Як відомо, у ніч на неділю, 2 грудня, канадець вперше за п’ять років програв – а його кривдником став українець Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО).

    Наш співвітчизник у Квебеку відправив свого супротивника у нокаут в 11-му раунді.

    До Вашої уваги фоторепортаж з бою:

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
    Усі фото: boxingscene.com

    Нагадаємо, Стівенсон потрапив до реанімації після бою з Гвоздиком.

    Згодом Адоніса перевели у медикаментозну кому, але потім повідомлялося, що його стан стабілізувався.

    бокс Олександр Гвоздик WBC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ