Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою



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Адонісу добряче дісталося

Гегемонія Адоніса Стівенсона як чемпіона WBC у важкій вазі закінчилася.

Як відомо, у ніч на неділю, 2 грудня, канадець вперше за п’ять років програв – а його кривдником став українець Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО).

Наш співвітчизник у Квебеку відправив свого супротивника у нокаут в 11-му раунді.

До Вашої уваги фоторепортаж з бою:

Нагадаємо, Стівенсон потрапив до реанімації після бою з Гвоздиком.

Згодом Адоніса перевели у медикаментозну кому, але потім повідомлялося, що його стан стабілізувався.