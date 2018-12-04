Як Гвоздик «вимкнув світло» Стівенсону. Ефектні фото з чемпіонського бою
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Адонісу добряче дісталося
Гегемонія Адоніса Стівенсона як чемпіона WBC у важкій вазі закінчилася.
Як відомо, у ніч на неділю, 2 грудня, канадець вперше за п’ять років програв – а його кривдником став українець Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО).
Наш співвітчизник у Квебеку відправив свого супротивника у нокаут в 11-му раунді.
До Вашої уваги фоторепортаж з бою:
Нагадаємо, Стівенсон потрапив до реанімації після бою з Гвоздиком.
Згодом Адоніса перевели у медикаментозну кому, але потім повідомлялося, що його стан стабілізувався.