«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
«Кривбас» оголошує про підписання центрального захисника Джозефа Джонса
Джерело: офіційний сайт «Кривбасу»

Контракт із «червоно-білими» підписав панамський оборонець

Центральний захисник Джозеф Джонс став першим зимовим новачком «Кривбасу». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт криворізького клубу.

Чималий перелік латиноамериканців у складі «червоно-білих» поповнився 20-річним уродженцем Панами. Контракт «Кривбасу» з Джонсом розраховано на чотири роки. Гравець отримав футболку з 15-м номером.

Свій перший, колишній клуб «Пласа Амадор» оборонець залишив на правах вільного агента. Перш ніж перебратися до чемпіонату України, Джонс у себе на батьківщині провів 51 матч, відзначившись одним голом і одним асистом. Також зауважимо, що у вересні 2025 року центрбек зі збірною Панами протистояв українській національній команді на чемпіонаті світу U-20.

«Кривбас» у турнірній таблиці УПЛ-2025/26 перебуває на п'ятій сходинці. Підопічні Патріка ван Леувена набрали 26 очок у 16-ти поєдинках.

Свій перший після зимової перерви матч чемпіонату України криворізький клуб проведе в другій половині лютого, коли гостюватиме в «Металіста 1925». Із 10-го січня «червоно-білі» знаходяться в Іспанії, де проводять навчально-тренувальний збір. Нещодавно вони з рахунком 0:3 поступилися «Мідтьюлланну» (Данія) у товариському матчі.

Нагадаємо, «Полісся» тим часом продовжило контракт зі своїм 33-річним капітаном.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Кривбас»

