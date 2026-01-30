Перший рубіж пройдено. Результати заключного туру Ліги Європи

Попереду у футбольних колективів будуть більш драматичні матчі на вибування

У четвер, 29 січня 2026 року, підійшов до завершення останній з регулярних сезонів єврокубків – етап ліги Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Колективи виходили на фінішну пряму, яка вирішувала не лише долю тих, хто проходить далі, а й потенційні сітки подальших стадій турніру. Восьмий тур був сповнений боротьби, адже лише кілька колективів достроково втратили шанси на підвищення.

Єдиною командою, де виступають українці на рівні другого найсильнішого клубного турніру Європи, є італійська «Рома». За неї мав би зіграти Артем Довбик, але футболіст усе ще відновлюється від важкої травми. Без нього «Вовчиця» провела важкий поєдинок проти грецького «Панатінаїкоса». За десять хвилин до кінця «Рома» поступалася з рахунком 0:1, але в підсумку завдяки голу Яна Зьолковського зуміла здобути один заліковий бал до таблиці. Цього вистачило, щоб не випасти з вісімки сіяних: з восьмим результатом команда Джана П'єро Гасперіні пропускатиме 1/16 фіналу і стартуватиме одразу з 1/8.

Справжнім героєм останнього туру став «Лудогорець». Болгарська команда не найкращим чином розпочала сезон, здобувши одну перемогу в чотирьох стартових тижнях. Але завдяки своїй перемозі над «Ніццою» вони не просто потрапили до топ-24, а й обійшли кілька команд, ставши 22-ми.

Натомість після трагічної загибелі своїх вболівальників у дорозі на матч проти «Ліона», грецький «ПАОК» не зумів втримати лідера турнірної таблиці. Хоча греки забили першими і мали нічийний результат у середині другого тайму, останні хвилини ігрового часу стали катастрофою. Спершу було призначене пенальті на користь «Ліона» (яке не було реалізоване), що спровокувало тренера «ПАОКа» Развана Луческу. У підсумку румунського наставника вилучили. Це суттєво демотивувало команду, і вже під кінець вони пропустили двічі.

На трьох перших позиціях класифікації розташувалися команди, які від початку були лідерами. Такими є «Ліон» (перша позиція), «Астон Вілла» (друге місце) та екслідер таблиці «Мідтьюлланд» (третє місце). Вони, а також «Бетіс», «Порту», «Брага», «Фрайбург» та «Рома» пропускатимуть перший раунд плейоф, який почнеться 19 лютого 2026 року.

Ліга Європи. Груповий етап ліги. Восьмий тур (29 січня 2026 року)

«Панатінаїкос» – «Рома» 1:1 (0:0)

Голи: Таборда (58) – Зьолковський (80)

«Астон Вілла» – «РБ Зальцбург» 3:2 (0:1)

Голи: Роджерс (64), Мінгс (76), Джімо-Алоба (87) – Конате (33), Єо (49)

«Базель» – «Вікторія Пльзень» 0:1 (0:1)

Голи: Паньйос (39)

«Бетіс» – «Феєнорд» 2:1 (2:0)

Голи: Антоні (17), Еззальзулі (32) – Тенгстедт (77)

«Генк» – «Мальме» 2:1 (1:1)

Голи: Гейманс (45), Каретсас (82) – Алі (4)

«Гоу Ехед Іглс» – «Брага» 0:0 (0:0)

«Лілль» – «Фрайбург» 1:0 (0:0)

Голи: Жиру (90+2)

«Ліон» – «ПАОК» 4:2 (1:1)

Голи: Імбер (34), Мерах (55), Карабец (88), Родрігес Абраам (90+3) – Якумакіс (20), Мейте (66)

«Лудогорець» – «Ніцца» 1:0 (0:0)

Голи: Станич (42)

«Маккабі Тель-Авів» – «Болонья» 0:3 (0:0)

Голи: Роу (35), Орсоліні (47), Побега (90+4)

«Мідтьюлланд» – «Динамо Загреб» 2:0 (0:0)

Голи: Шимшир (49), Єнсен (74)

«Ноттінгем» – «Ференцварош» 4:0 (2:0)

Голи: Отвош (автогол, 17), Ігор Жесус (21, 55), Макеті (90)

«Порту» – «Рейнджерс» 3:1 (3:1)

Голи: Мора (27), Моура (36), Фернандес (автогол, 41) – Гассама (6)

«Селтік» – «Утрехт» 4:2 (3:1)

Голи: Нюгрен (6), Віргевер (автогол, 10), Енгельс (19), Трасті (66) – Де Віт (44), Блейн (62)

«ФКСБ Бухарест» – «Фенербахче» 1:1 (0:1)

Голи: Чісотті (71) – Юксек (19)

«Црвена Звезда» – «Сельта» 1:1 (0:0)

Голи: Бруно Дуарте (89) – Лопес (87)

«Штурм» – «Бранн» 1:0 (0:0)

Голи: Кітеїшвілі (85)

«Штутгарт» – «Янг Бойз» 3:2 (2:1)

Голи: Ундав (6), Демірович (7), Андрес (90) – Гігович (42), Лаупер (57)

Нагадаємо, що минулого тижня відразу чотири команди здобули перемоги завдяки подвійній результативності своїх гравців у Лізі Європи. Дублями відзначилися Ніколо Пізіллі («Рома»), Діон Бельо («Динамо Загреб»), Керим-Сам Алайбегович («РБ Зальцбург»), Тьягу Гувея («Ніцца»).