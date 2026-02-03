Роналду роздратований трансфером колишнього одноклубника

Кріштіану Роналду пропустив один матч «Ан-Насра» на тлі чуток про конфлікт

Центральний нападник «Ан-Насра» Кріштіану Роналду опинився на шляху до конфлікту в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Роналду роздратований ситуацією в чемпіонаті Саудівської Аравії. Вважається, що проблеми «Ан-Насра» з 40-річним португальцем виникли на тлі трансферу центрфорварда Каріма Бензема, який змінив «Аль-Іттіхад» на «Аль-Хіляль». Всі три клуби контролюються саудівським Фондом державних інвестицій, через що цей перехід спочатку перебував під питанням.

Високопоставлені джерела зазначають, що в трансфері Бензема все було зроблено правильно, і угода нічим не відрізнялася від будь-якої іншої, хоча й незвично дозволяти подібний перехід до прямого конкурента. Наразі невідомо, як далеко може зайти незадоволення Роналду нібито нестачею інвестицій в «Ан-Наср», але вчора, 2 лютого 2026 року, гравець пропустив матч клубу з Ер-Ріяда.

Зірковий португалець перебрався до Саудівської Аравії у січні 2023 року. За цей час Роналду відзначився 111-ма голами й 22-ма асистами в 127-ми матчах, але досі не здобув трофеїв. Контракт гравця з «Ан-Насром» розраховано до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексзірка Челсі може повернутися до Європи.