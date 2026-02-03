Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Роналду роздратований трансфером колишнього одноклубника

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Роналду роздратований трансфером колишнього одноклубника
Перехід Каріма Бензема не сподобався Кріштіану Роналду
фото: Reuters

Кріштіану Роналду пропустив один матч «Ан-Насра» на тлі чуток про конфлікт

Центральний нападник «Ан-Насра» Кріштіану Роналду опинився на шляху до конфлікту в Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Роналду роздратований ситуацією в чемпіонаті Саудівської Аравії. Вважається, що проблеми «Ан-Насра» з 40-річним португальцем виникли на тлі трансферу центрфорварда Каріма Бензема, який змінив «Аль-Іттіхад» на «Аль-Хіляль». Всі три клуби контролюються саудівським Фондом державних інвестицій, через що цей перехід спочатку перебував під питанням.

Високопоставлені джерела зазначають, що в трансфері Бензема все було зроблено правильно, і угода нічим не відрізнялася від будь-якої іншої, хоча й незвично дозволяти подібний перехід до прямого конкурента. Наразі невідомо, як далеко може зайти незадоволення Роналду нібито нестачею інвестицій в «Ан-Наср», але вчора, 2 лютого 2026 року, гравець пропустив матч клубу з Ер-Ріяда.

Зірковий португалець перебрався до Саудівської Аравії у січні 2023 року. За цей час Роналду відзначився 111-ма голами й 22-ма асистами в 127-ми матчах, але досі не здобув трофеїв. Контракт гравця з «Ан-Насром» розраховано до кінця червня 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексзірка Челсі може повернутися до Європи.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК «Аль-Наср»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Трубін забиває у ворота «Реала»
Воротар Трубін присвятив Україні свій вирішальний гол у Лізі чемпіонів
29 сiчня, 09:56
«Карабах» Кащука зробив величезний крок до першого у своїй історії виходу до плейоф Ліги чемпонів
Клас вирішив усе. Підсумки матчів Ліги чемпіонів за 21 січня 2026
22 сiчня, 00:38
УЄФА не підтримала поправку Венгера
Стала відома позиція УЄФА щодо революційних змін у правилах футболу
14 сiчня, 07:40
Олексій Гуцуляк більше не залучаються до підготовки першої команди «Полісся»
«Полісся» перевело гравця збірної України в молодіжну команду
13 сiчня, 17:36
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
13 сiчня, 16:55
Єгор проводить третій сезон у складі «бджіл»
Ярмолюк уперше забив в Англійській Прем'єр-лізі
8 сiчня, 00:03

Новини

Кремль зрадів проросійській заяві президента ФІФА
Кремль зрадів проросійській заяві президента ФІФА
Роналду роздратований трансфером колишнього одноклубника
Роналду роздратований трансфером колишнього одноклубника
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
Фристайлістка Коцар: Спортсменки з інших країн все менше запитують про війну
Бензема змінив клуб у Саудівській Аравії
Бензема змінив клуб у Саудівській Аравії
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби
Сили оборони на фронті знищили російського тренера з боротьби

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua