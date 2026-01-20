«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
Бруклін Бекхем незадоволений ставленням до себе й дружини з боку його батьків
Старший син Девіда й Вікторії Бекхемів Бруклін Бекхем заявив про тиск, маніпуляції і шантаж із боку батьків через його дружину Ніколу Пелтц. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку 26-річного Брукліна Бекхема в Instagram.
У серії з шести дописів син Девіда й Вікторії Бекхемів зазначив, що не збирається миритися з родиною й звинуватив її в «атаках» на нього і його дружину в пресі.
«Я мовчав роками і робив усе можливе, щоб зберегти ці питання приватними. На жаль, мої батьки та їхня команда продовжували звертатися до преси, не залишивши мені вибору, окрім як заговорити самому й розповісти правду хоча б про частину брехні, яку було надруковано. Я не хочу миритися зі своєю родиною. Мене ніхто не контролює – я вперше в житті відстоюю себе», – написав Бруклін Бекхем.
За його словами, батьки послідовно зневажали Ніколу Пелтц. Бруклін Бекхем також звинуватив Девіда й Вікторію Бекхемів у спробах зірвати їхнє весілля та неодноразовому тиску на нього особисто за кілька тижнів до церемонії і намаганнях підкупити, щоб він відмовився від «прав на своє ім'я». Бруклін Бекхем додав, що його родина найбільше цінує просування сімейного бренду й публічне схвалення.
«Наратив про те, що дружина контролює мене, абсолютно неправильний. Більшу частину мого життя мене контролювали батьки. Я виріс із непереборною тривогою. Відколи я відійшов від сім'ї, вперше в житті вона зникла. Щоранку я прокидаюся вдячним за життя, яке я обрав, і знайшов спокій і полегшення», – поділився Бруклін Бекхем.
Він зазначив, що не хоче, щоб його життя разом із Ніколою Пелтц формувалося іміджем, пресою й маніпуляціями в ній. Девід і Вікторія Бекхеми жодного разу не визнавали існування конфлікту із сином.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бруклін Бекхем вимагає від батьків спілкуватися з ним виключно через адвокатів.
Коментарі — 0