Депутат Думи закликав російських футболістів не їздити на збори до «натовської Туреччини»

Мілонов заявив, що у Туреччині російські футболісти «наїдяться місцевих чебуреків, потім жирні бігають»

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов прокоментував проведення зимових зборів російськими футбольними клубами за кордоном. Про це повідомляє «Главком».

Зрозуміло, що клуби їздять туди через те, що погодні умови дають змогу проводити збори. Взимку у Росії, навіть у Сочі, не дуже тепло. Але погоду у Сочі можна порівняти з погодою у Туреччині, так що нехай краще там збори проводять.

У Туреччині вони наїдяться місцевих чебуреків, потім жирні бігають. Їх, мабуть, спеціально лукумами загодовують, щоб наші футболісти були у не хорошій формі. Але, знову ж таки, Сочі на всіх не вистачить. Хтось може поїхати до дружніх країн.

У Туреччину та Емірати можна?

У Туреччину не треба. Це натовська країна, погода там не супер, кухня шкідлива, не підходить спортсменам.

А в Еміратах дорого.

Можна і в Емірати не їздити. Є Єгипет, країни африканського континенту. Там спокус менше, бігай не хочу.

Віталій Мілонов є братом ліквідованого російського окупанта Олександр Мілонова та депутатом Держдуми РФ від провладної партії «Единая Россия».

З 2014 року активно підтримував анексію Криму та публічно заявляв, що Україна «несамостійна» та «не має права на незалежність». У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виступав із радикальними заявами, вимагаючи «денацифікації» та «повного контролю Росії» над українськими територіями.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.