Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат Думи закликав російських футболістів не їздити на збори до «натовської Туреччини»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Думи закликав російських футболістів не їздити на збори до «натовської Туреччини»
Віталій Мілонов є братом ліквідованого російського окупанта Олександр Мілонова

Мілонов заявив, що у Туреччині російські футболісти «наїдяться місцевих чебуреків, потім жирні бігають»

Депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов прокоментував проведення зимових зборів російськими футбольними клубами за кордоном. Про це повідомляє «Главком».

Зрозуміло, що клуби їздять туди через те, що погодні умови дають змогу проводити збори. Взимку у Росії, навіть у Сочі, не дуже тепло. Але погоду у Сочі можна порівняти з погодою у Туреччині, так що нехай краще там збори проводять.

У Туреччині вони наїдяться місцевих чебуреків, потім жирні бігають. Їх, мабуть, спеціально лукумами загодовують, щоб наші футболісти були у не хорошій формі. Але, знову ж таки, Сочі на всіх не вистачить. Хтось може поїхати до дружніх країн.

У Туреччину та Емірати можна?

У Туреччину не треба. Це натовська країна, погода там не супер, кухня шкідлива, не підходить спортсменам.

А в Еміратах дорого.

Можна і в Емірати не їздити. Є Єгипет, країни африканського континенту. Там спокус менше, бігай не хочу.

Віталій Мілонов є братом ліквідованого російського окупанта Олександр Мілонова та депутатом Держдуми РФ від провладної партії «Единая Россия». 

З 2014 року активно підтримував анексію Криму та публічно заявляв, що Україна «несамостійна» та «не має права на незалежність». У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виступав із радикальними заявами, вимагаючи «денацифікації» та «повного контролю Росії» над українськими територіями.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Державна Дума

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіліан Мбаппе продовжує запалювати в Лізі чемпіонів
Мбаппе повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів
Вчора, 17:43
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Вікенд для легіонерів збірної України: гол Ваната та асист Маліновського
13 сiчня, 16:55
Гравець уперше підписав контракт з київським клубом у 2016-му році, а після 2022-го повернувся з оренди та став активно залучатися до ігор
Захисник «Динамо» показав нове татуювання
7 сiчня, 22:47
Самі Трабелсі залишив свою посаду після поразки в 1/8 фіналу КАН
Потенційний суперник України на чемпіонаті світу з футболу лишився без тренера
5 сiчня, 14:16
Екваторіальна Гвінея уперше у своїй історії вийшла до основного турніру і не змогла подолати груповий етап
Африканські футболісти відкрито обурені якістю суддівства на КАН
31 грудня, 2025, 21:25
Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня
США виділили $250 млн на протидію дронам під час чемпіонату світу з футболу
31 грудня, 2025, 13:03
Іван приєднається до Олександра Сватка, Геннадія Синчука та Євгена Чеберка, які теж грають в американській лізі
Футболіст «Шахтаря» обрав для продовження кар'єри заокеанський чемпіонат
31 грудня, 2025, 02:15
Паламарчук проводить перший сезон за поточних лідерів чемпіонату
Футболіст ЛНЗ готовий змінити громадянство для виступів за іншу збірну
25 грудня, 2025, 00:34
Естрадний співак та композитор Степан Гіга помер 12 грудня у Львові
Фанати «Карпат» емоційно заспівали хіт Степана Гіги (відео)
23 грудня, 2025, 14:04

Новини

Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів
Левандовські повторив досягнення Роналду, Кейна й Неймара в Лізі чемпіонів
Стало відомо, коли повернеться до гри один із лідерів «Барселони»
Стало відомо, коли повернеться до гри один із лідерів «Барселони»
Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону
Брат та сестра здобули для України золото юніорського Чемпіонату Європи з біатлону
Депутат Думи закликав російських футболістів не їздити на збори до «натовської Туреччини»
Депутат Думи закликав російських футболістів не їздити на збори до «натовської Туреччини»
Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини
Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця
Відомий інсайдер анонсував придбання «Жироною» ще одного українця

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua