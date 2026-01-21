Головна Спорт Скотч. Спорт
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін'єкції олії та спирту в руки
бодибілдер Арліндо де Соуза з Бразилії робив собі небезпечні ін'єкції в руки
фото з відкритих джерел

Бодибілдер «Папай» перебував у лікарні з грудня 2025 року  

У Бразилії помер бодибілдер Арліндо де Соуза, відомий за прізвиськом «бразильським Папай». Чоловік був відомий тим, що за життя він робив собі ін’єкції олії та алкоголю в руки.Про це пише «Главком» із посиланням на Przeglad Sportowy.

Останні місяці свого життя Арліндо де Соуза провів у лікарні. З 3 грудня чоловік перебував у медзакладі через ниркову недостатність. Його рідні розповіли про те, що в спортсмена до Нового року відмовила одна нирка, а ближче до Різдва друга. Крім цього, у легенях бодибілдера накопичувалася рідина, до цього він пережив зупинку серця.

Обхват біцепсів Арліндо де Соуза складав 74 см
Обхват біцепсів Арліндо де Соуза складав 74 см
фото з відкритих джерел

Арліндо де Соуза відомий своєю історією у світі спорту. Він мав великі руки, обхват його біцепсів складав 74 см. Відомо, що він робив ін’єкції із суміші алкоголю та олії, аби збільшити свої руки. Зокрема йдеться про сінтол, що вводиться для збільшення м’язів та спирт. Про ці ін’єкції «Папай» дізнався в спортзалі.

Попри це, Арліндо де Соуза застерігав інших спортсмен від цього. «Я нікому не раджу приймати цю олію», – сказав він. До того ж відомо, що чоловік втратив свого друга Пауліньйо, який також вдавався до схожих ін’єкцій. «Я дуже важко пережив його смерть. Він це робив, я це робив, але він перейшов межу. Я нікому не раджу використовувати цю олію. Я припинив – і це, й інші речі. Хоча спокуса інколи повертається, мені вдається себе контролювати», – казав де Соуза в коментарі The Sun.

Бразильський бодібілдер помер у віці 55 років
Бразильський бодібілдер помер у віці 55 років
фото з відкритих джерел

Арліндо де Соуза займався в залі ще з підліткового віку разом зі своїм братом. Коли брат спортсмена загинув під час пограбування, сенсом життя «Папая» став спорт. За життя Арліндо де Соуза не був одружений та не мав дітей. Відомо, що він жив із хворою літньою матір’ю.

Раніше «Главком» писав про те, що президент італійського футбольного клубу «Фіорентина» Рокко Коммісо помер на 77-му році життя. Коммісо помер після тривалої хвороби. Клуб повідомив, що тренувальний центр «Фіорентини» «Віола Парк» буде названий на його честь.

Повідомлялося про смерть 50-річного бронзового призера Олімпіади швейцарський сноубордист Уелі Кестенхольц, який загинув внаслідок сходження лавини. Про це повідомляє пресслужба Швейцарської лижної федерації. Після рятувальної операції сноубордиста доставили гелікоптером до лікарні Вісп, а потім перевели до лікарні Сіон, де він пізніше помер від отриманих травм.

Скотч. Спорт

Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
Дворазова переможниця Australian Open вразила фанатів яскравим образом
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
Помер 55-річний бразильський бодибілдер, який робив собі ін’єкції олії та спирту в руки
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»
Мілевський побився з іншим ексгравцем «Динамо»
У мережі завірусилося відео з футболістом російського клубу, який прибув на збір з зайвою вагою
У мережі завірусилося відео з футболістом російського клубу, який прибув на збір з зайвою вагою
Старший син Бекхема вимагає від батьків спілкуватися з ним лише через адвокатів
Старший син Бекхема вимагає від батьків спілкуватися з ним лише через адвокатів

