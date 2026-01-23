Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії
80-річний Луческу за свою кар'єру здобув 35 трофеїв
фото: Reuters

Здоров'я тренера збірної Румунії погіршилося наприкінці 2025 року

Цього тижня екстренера «Шахтаря» та «Динамо» Мірчу Луческу було екстрено госпіталізовано в Румунії через погіршення здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProSport.

Зазначається, що здоров'я тренера збірної Румунії погіршилося наприкінці 2025 року. Він застудився, хвороба посилила давню проблему Луческу із серцем.

Тепер наставник збірної не зможе поїхати до Анталії на тренувальні збори румунських команд, щоб подивитися на кандидатів на включення до збірної перед матчем із Туреччини.

Зазначається, що у лікарні його стан погіршився.

80-річний Луческу за свою кар'єру здобув 35 трофеїв.

З донецьким «Шахтарем» він здобув перемогу в Кубку УЄФА 2009 року.

З київським «Динамо» Луческу виграв чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни. 

У 2024 році був призначений головним тренером національної команди Румунії. Луческу є найстаршим тренером збірних команд у світі.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Мірча Луческу НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Сікан змінив турецький чемпіонат на бельгійський
Ексфутболіст збірної України перебрався до чемпіонату Бельгії
21 сiчня, 16:11
Проспер Обах приєднався до «Шахтаря» після всього кількох місяців у складі ЛНЗ
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
20 сiчня, 19:22
Бруклін і Девід Бекхеми разом у грудні 2024 року
«Мовчав роками». Син Бекхема прокоментував гучний родинний конфлікт
20 сiчня, 16:28
Руслан Бабенко (ліворуч) підписує новий контракт із «Поліссям»
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
19 сiчня, 17:20
У складі «Альбасете» Зозуля провів 142 матчі, забив 26 голів
Ексфутболіст збірної України став зіркою гри між «Альбасете» та «Реалом»
17 сiчня, 15:35
Кут розпочав кар'єру рефері, коли йому було 16 років
Суд виніс вирок англійському арбітру, який зберігав дитячу порнографію
9 сiчня, 00:07
На початку року Дані потрапив у скандал, пов'язаний з підозрою про зґвалтування, однак бразильця визнали непричетним
Легендарний бразильський футболіст став співвласником португальського клубу
2 сiчня, 21:59
Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня
США виділили $250 млн на протидію дронам під час чемпіонату світу з футболу
31 грудня, 2025, 13:03
Уганда вперше з 2019 року пробилася до основного турніру Кубка африканських націй, але не зуміла вийти з групи
Одразу три воротарі зіграли за одну з команд у матчі Кубка африканських націй
31 грудня, 2025, 02:46

Новини

Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
Коваль набрала 15 очок у матчі NCAA
Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії
Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
Михайлюк набрав дев'ять очок у поєдинку НБА
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026
Вірменський футзаліст обматюкав Україну після гри Євро-2026

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua