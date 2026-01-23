Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії

Здоров'я тренера збірної Румунії погіршилося наприкінці 2025 року

Цього тижня екстренера «Шахтаря» та «Динамо» Мірчу Луческу було екстрено госпіталізовано в Румунії через погіршення здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProSport.

Зазначається, що здоров'я тренера збірної Румунії погіршилося наприкінці 2025 року. Він застудився, хвороба посилила давню проблему Луческу із серцем.

Тепер наставник збірної не зможе поїхати до Анталії на тренувальні збори румунських команд, щоб подивитися на кандидатів на включення до збірної перед матчем із Туреччини.

Зазначається, що у лікарні його стан погіршився.

80-річний Луческу за свою кар'єру здобув 35 трофеїв.

З донецьким «Шахтарем» він здобув перемогу в Кубку УЄФА 2009 року.

З київським «Динамо» Луческу виграв чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни.

У 2024 році був призначений головним тренером національної команди Румунії. Луческу є найстаршим тренером збірних команд у світі.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3