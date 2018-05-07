Футзальний херсонський «Продексім» – за крок від захисту чемпіонського титулу

У Херсоні відбулися два матчі «золотої» серії плей-офф чемпіонату України серед команд Екстра-ліги з футзалу сезону-2017/18

Чинний чемпіон України, «Продексім», у рідних стінах розпочав захист титулу, на який претендує «Енергія». Перші хвилини стартового поєдинку фінальної серії пройшли у рівній боротьбі. Обидві команди із самого початку увімкнули високі швидкості, що, звісно, позначилось і на самій грі, яка була дуже напруженою, і забитий гол



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У Херсоні відбулися два матчі «золотої» серії плей-офф чемпіонату України серед команд Екстра-ліги з футзалу сезону-2017/18

Чинний чемпіон України, «Продексім», у рідних стінах розпочав захист титулу, на який претендує «Енергія».

Перші хвилини стартового поєдинку фінальної серії пройшли у рівній боротьбі. Обидві команди із самого початку увімкнули високі швидкості, що, звісно, позначилось і на самій грі, яка була дуже напруженою, і забитий гол міг би підняти градус боротьби та напруги ще більше.

А починаючи із сьомої хвилини, почала вимальовуватись перевага «Продексіму», який став грати трохи гостріше біля воріт Кардаша. І в результаті на 12-й хвилині м’яч таки опинився у воротах «Енергії». Почалося все з удару Бербенцева, який прийшовся у штангу. А вже після цього першим на добиванні опинився Фетько, який і відкрив рахунок.

Проблеми в обороні «Енергії» дали про себе знати практично на початку другого тайму, коли «Продексім» після голу Білоцерківця подвоїв свою перевагу.

В «Енергії» не було іншого вибору, крім як йти вперед великими силами. І незадовго до екватору першого тайму підопічним Валерія Легчанова таки вдалося відіграти один гол. Це додало інтриги у гру.

«Енергетикам» треба було ризикувати та йти вперед, однак херсонці були готовими до такого розвитку подій і грамотно грали в обороні. Під кінець гри гості пішли з п’ятим польовим, але і цей хід не приніс дивідендів галичанам.

«Продексім» (Херсон) – «Енергія» (Львів) – 2:1

Голи: Фетько (12), Білоцерківець (25) – Писько (29)

Попередження: В’яч. Чуднов (6), Скорий (21) – Легендзевич (10), Гасюк (20)

Фото МФК «Продексім»

У другому поєдинку було видно бажання «Енергії» взяти реванш, аби потім перед домашніми протистояннями у Львові почувати себе більш-менш комфортно. Тому не дивно, що саме підопічні Валерія Легчанова почали задавати високий темп грі, а «мельники» його підтримали.

Втім, згодом «енергетики» почали більше грати першим номером, і це кілька разів могло призвести до голу у ворота Ципуна. Однак лише на 11-й хвилині галичанам вдалося втілити свої задуми у життя. Легендзевич фактично вивів Радевича на побачення з Ципуном, і той холоднокровно пробив повз голкіпера.

Не сказати, що у херсонців не було моментів. Кілька разів воротам Пітулі загрожував Роніньо, який був найактивнішим у складі чинних чемпіонів України. Але ані йому, ані іншим «мельникам» у першому таймі не вдавалося вразити ворота Пітулі. Хоча на 17-й хвилині у підопічних Жоао Карлоса Барбози був реальний шанс зрівняти цифри на табло, однак Свірідов не забив дабл-пенальті.

Друга 20-хвилинка пройшла у напруженій, а іноді й емоційній боротьбі. Градус боротьби та емоцій підвищувався щохвилини. І це призвело до того, що на 31-й хвилині другу жовту картку отримав Кардаш, який у цій грі встиг відіграти лише одну зміну та відбити згаданий вище 10-метровий.

Разом з тим, ближче до кінця другого тайму «Продексім» почав збільшувати тиск на ворота «Енергії» та випускати Савенка у якості п’ятого польового. І, врешті-решт, на 37-й хвилині цей хід приніс свої плоди. Фумаса та Роніньо вивели на ударну позицію Ланка, а той не схибив. 1:1, і гра перейшла в екстра-тайми.

Два додаткових тайми наче були продовженням другої 20-хвилинки. Психологічна перевага мала бути у гравців з Херсона, однак львів’яни знайшли цьому протидію, розпочавши грати з п’ятим і тримаючи у себе м’яч. А потім «зелено-білі» нанесли разючий удар, коли Гасюк після пасу Радевича елегантно переправив м’яч у ворота Ципуна.

Однак, свою відповідь «Продексім» дав у другому екстра-таймі. Спочатку херсонці знову отримали право на дабл-пенальті. Пробивати «десятку» знову пішов Свірідов, і цього разу він влучив. А незадовго до кінця другої додаткової п’ятихвилинки Рафінья забив третій м’яч у ворота «Енергії», який виявився переможним.

«Продексім» (Херсон) – «Енергія» (Львів) – 3:2 ЕТ

Голи: Ланко (37), Свірідов (47 – з 10-метрового), Фумаса (49) – Радевич (11), Гасюк (45)

Попередження: Фумаса (2), Роніньо (31) – Писько (13), Пітуля (13), Кардаш (24), Ковальчук (36), Гасюк (46)

Вилучення: Кардаш (31 – повторне попередження)

На 17-й хвилині Свірідов («Продексім») не реалізував 10-метровий.

Рахунок у серії – 2:0

Отже, здобувши дві домашні перемоги у фінальній серії плей-офф Екстра-ліги, «Продексім» веде з рахунком 2:0. А це означає, що у Львові підопічним Жоао Карлоса Барбози достатньо буде здобути лише одну звитягу, щоб захистити своє чемпіонське звання.

Наступні поєдинки «золотої» серії плей-офф відбудуться 12 та, за необхідності, 13 травня у Львові.

Джерело: Асоціація футзалу України