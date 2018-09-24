MotoGP. Маркес блискуче переграв Довіціозо на Гран Прі Арагону, Лоренсо впав у першому повороті



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Хорхе Лоренсо зазнав хайсайду у першому повороті гонки, яка закінчилась блискучою перемогою Марка Маркеса, котрий на останніх колах переграв Андреа Довіціозо

Для володаря поулу Хорхе Лоренсо усе закінчилось у першому повороті хайсайдом. Він сильно вдарився лівою ногою при падінні, але залишив трек самостійно. Первісне обстеження виявило, що під час падіння він зламав палець на правій нозі.

Після сходу потенційного переможця, гонку очолив Андреа Довіціозо. Його переслідував Марк Маркес, позаду якого зі старту були два гонщики Suzuki Андреа Янноне та Алекс Рінс. На другому колі Рінс обійшов товариша по команді та почав атакувати Маркеса. Боротьба цієї четвірки тривала до фінішу.

На перших колах Довіціозо не вдалось отримати навіть незначної переваги, Маркес із парою Suzuki їхали дуже близько, хоча й не атакували.

Лише ближче до кінця Довіціозо та Маркес відірвались. За 10 кіл до фінішу Маркес почав атакувати. У першому повороті 13-го кола іспанець майстерно випередив італійця. Проте через коло попереду знову був гонщик Ducati після кількох обмінів позицій.

Боротьба за першу позицію дозволила гонщикам Suzuki наблизитись до лідерів. Янноне обійшов Рінса та почав атакувати.

За п’ять кіл до фінішу боротьба у першій трійці досягла неймовірного рівня. На першій позиції був кожний із них, у тому числі і Янноне. Не припиняючи атак, вони кілька разів обмінювались позиціями на неймовірній швидкості. Рінс не долучався до боротьби, але був дуже близько.

За три кола до фінішу Маркес обійшов Довіціозо, котрий був першим більшу частину часу. Гонщик Ducati боровся до останнього, але фінішну лінію першим перетнув Марк.

Чинний чемпіон здобув блискучу перемогу, з якою збільшив свою перевагу у чемпіонаті до 72 очок. Друге місце посів Довіціозо. Отже, скоріш за все, Маркес достроково стане чемпіоном сезону-2018 у Японії.

Гонщики Suzuki фінішували третім і четвертим – Янноне попереду Рінса.

П’ятим гонку завершив Дані Педроса. Він із самого початку їхав першим у другій групі разом з Алейшом Еспаргаро та Келом Кратчлоу. На перших колах Педроса атакував Янноне, котрий їхав на той момент четвертим, але так і не випередив італійця. Кратчлоу намагався випередити суперників попереду та прискорився, але у першому повороті на третьому колі та впав. Повернутись на трек британець не зміг.

У боротьбі за перші місця четвірка лідерів прискорилась, Педроса та Еспаргаро відстали. Гонщик Aprilia, котрий був шостим позаду суперника на Honda, навіть не намагався випередити Педросу та фінішував шостим. Сьоме місце посів Даніло Петруччі.

Валентино Россі проїхав майже всю гонку дев’ятим, діставшись цієї позиції вже за три кола, попри старт із 17-го місця. За два кола до фінішу Россі випередив Джека Міллера і став восьмим. Можливо, якби гонка була довшою, він зміг би випередити ще і Петруччі. Відстань між ними, яка буда понад дві секунди, він за два кола скоротив вдвічі.

У гонці сталась ще одна аварія. З сьомого місця на другому колі впав Альваро Баутіста.

Результати гонки:

Джерело: ua.Motorsport.com