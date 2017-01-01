Олександр Усик: Мене влаштовує життя в Україні, і переїзд в іншу країну я не розглядаю

Український боксер, чемпіон світу, розповів про своє життя у Києві, гру у футбол з ветеранами та, звичайно ж, підготовку до наступного бою

На початку наступного року чемпіона світу за версією WBO українець Олександр Усик зустрінеться у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії з чемпіоном WBC латвійцем Майрісом Брієдісом. І вже відомо, що бій відбудеться у січні. Про підготовку до протистояння і розповів український чемпіон світу у першій важкій вазі. Окрім того, Усик пояснив,



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Олександр Усик

Український боксер, чемпіон світу, розповів про своє життя у Києві, гру у футбол з ветеранами та, звичайно ж, підготовку до наступного бою

На початку наступного року чемпіона світу за версією WBO українець Олександр Усик зустрінеться у півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії з чемпіоном WBC латвійцем Майрісом Брієдісом.

І вже відомо, що бій відбудеться у січні. Про підготовку до протистояння і розповів український чемпіон світу у першій важкій вазі.

Окрім того, Усик пояснив, чому почав вірити у Бога, які книги читає, а також про те, чи готовий переїхати у Сполучені Штати Америки.

Про майбутній бій з Брієдісом

«Майріс цікавий тим, що у нього є пояс WBC, і це буде об’єднавчий бій. Переможець отримає два пояси. Про його слабкі та сильні сторони я не замислююся, а просто готуюся. Ми з тренером переглядаємо його поєдинки. Здавалося з боку, що досить простий хлопець. Але це не так», - сказав він.

«Завжди є до чого прагнути. Подивимося, хто залишиться у важкій вазі, і з ким буде цікаво боксувати. А потім є ж ще суперважка вага, у якій можна себе спробувати», - додав боксер.

Про можливий бій з кривдником Володимира Кличка Ентоні Джошуа

«Чи цікаво це мені? Звичайно! Це буде цікаво всьому світу. Джошуа не те, щоб король. Так, і у Вайлдера є пояс, у Паркера... Там взагалі стільки хлопців, з ким можна боксувати та зробити хороші бої. І потрібно пристойно попрацювати, щоб здобути перемогу. Але найцікавіший, на мій погляд, Джошуа. Він побив Володимира та зайняв перше місце», - пояснив Усик.

Про зміни у тренерському штабі: відхід Башира та прихід Анбера

«Він не те що прийшов, просто, коли я поїхав на бій, він мені допоміг підготуватися до поєдинку з Гантером. А взагалі, із самого першого свого поєдинку у профі, з 2013-го, я працюю з Сергієм Ватаманюком. І ми продовжуємо разом працювати. Анбер же у мене у команді катмен – захищає мої кулаки, мотає руки, дивиться за обличчям, щоб не було саден, а якщо що – усуває їх. У нас склалися дружні стосунки», - зауважив українець.

Про можливий переїзд в Америку

«Мене влаштовує життя у Києві, влаштовує життя у моїй країні. І переїзд в іншу я не розглядаю. Поїхати туди підготуватися, боксувати та повернутися назад додому – ось що мене на даний момент влаштовує. У мене діти зараз пішли хтось у школу, хтось у садок, і їхати кудись зриватися... І знаєте, це ілюзія, що за океаном більше вирішується у плані боксу. Якщо ти показуєш хороший бокс, то неважливо, де ти живеш», - резюмував Усик.

Окрім того, боксер розповів про своє нове татуювання: «Після перемоги над Хуком доробив тату, де зображена Батьківщина-мати».

Про виступи за збірну ветеранів України з футболу

«Яке враження? Таке, що вони – не ветерани (посміхається). Про свою форму скажу – відмінно, бігаю від воріт до воріт, беру участь у всіх «зарубах», навіть забиваю. Скільки? Ну, крайній раз, може, три «баночки» і забив. Рахунок не вів, але парочку за гру точно закидаю», - повідомив він.

Фото AFP

Про свій талант, ставлення до Бога та прочитані книги

«Я думаю, що це Боженька, напевно, коли ми народжуємося, роздає нам. Але треба розвиватися, звичайно, телевізор не потрібно дивитися, тому що він забирає наш розум і мізки. Читати треба більше, спілкуватися з розумними людьми, які говорять розумні речі, а не ниють, мовляв, «все погано, я не можу нічого зробити – ось такий я бідний і нещасний". А нещасний, тому що ледачий і не хоче нічого робити», - поділився думкою боксер.

«Я в основному читаю або релігійну літературу, або якусь цікаву, наприклад, у мене є дуже багато віршів. Ось ще не дочитав, але дружина подарувала чудову книгу «Ісус: він існує». Її написав віруючий хлопець, палестинець. Крайня, яку я прочитав, книга святителя Луки (Войно-Ясенецького) «Я полюбив страждання». Один з моїх кумів подарував «Несвяті святі». Ось на зборах буду читати», - продовжив він.

«У житті кожного настає період, коли він приходить до Бога. А однозначно кожен з нас до нього прийде. Я прийшов у дитинстві. Мені було років 10-11, я дуже сильно захворів, лежав у лікарні, до нас прийшов священик, і я з ним почав спілкуватися. Питав, чому я хворію, я ж ніби нічого такого поганого не роблю. Я ж одягаюся, їм часник, щоб вірус мене не брав, але все одно лежу у лікарні. І він мені почав пояснювати, що кожному дається випробування у житті, і з того часу я йду за Богом», - відверто заявив спортсмен.

Про озвучування мультфільму

«Не можу розповісти, що за мультик, - комерційна таємниця. Але герої, яких озвучуємо я і Василь Вірастюк, дуже прикольні. Думаю, у лютому люди це побачать. Це перший досвід. Спеціально не готувався і ні в кого не вчився. Я просто приїхав на кастинг, мені дали текст, дивився на екран і говорив те, що там відбувалося. Єдине, мені радили, де розтягнути мову, де сказати коротше, зробити голос веселіше або зліше. Ви знаєте, мені сподобалося, прикольно», - підсумував Усик.

За матеріалами Сегодня.ua