У фантастичній перестрілці двох фіналістів чемпіонату світу з хокею-2018 перемогли шведи



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Щойно Вільям Нюландер вразив ворота швейцарців удруге IIHF

Команди видали один із найкращих на цьому чемпіонаті матчів

Вінцем п’ятого туру групового турніру чемпіонату світу з хокею стала очна зустріч фіналістів торішньої світової першості. Тоді шведи перемогли в серії післяматчевих буллітів, зараз — з мінімальною перевагою в основний час. Але в обох випадках команди видали яскраві протистояння. Швейцарцям знову забракло дещиці, але якість продемонстрованої ними гри дає підстави сподіватися, що в разі, якщо ці суперники зійдуться у плей-оф, підсумок буде абсолютно непередбачуваним.

Швеція — Швейцарія — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 0:1 — Андріґетто (Ґаетан Гаас), 04:09. 1:1 — Веннберґ (Кліннберґ, - більш.), 18:44. 1:2 — Вільям Нюландер (Патрік Гьорнквіст, Адам Ларссон), 25:20. 2:2 — Дженацці (Йозі, - 4х4), 27:58. 2:3 — Ерік Ґустафссон (Вільям Нюландер, - 4х4), 28:28. 3:3 — Ґаетан Гаас (Шервай, Берчі, - більш.), 50:27. 4:3 — Екман-Ларссон (Вільям Нюландер, Веннберґ), 51:47

Воротарі: Генрік Лундквіст — Берра

Кидки: 29 (12 + 10 + 7) — 24 (6 + 11 + 7)

Штраф: 12 (4 + 4 + 4) — 6 (4 + 2 + 0)

18 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 085 глядачів

Швейцарці зазнали першої поразки на турнірі. Перемогу шведам приніс швидкий випад у середині третього періоду, коли Вільям Нюландер вивів на кидок Олівера Екмана-Ларссона, а той пробив точно у верхній кут.

Враховуючи, що Нюландер у цій зустрічі відзначився ще одним асистом і закинув одну з шайб сам, він став найкращим бомбардиром чемпіонату. У Вільяма наразі 13 (4+9) очок у п’яти зустрічах. Росіянин Нікіта Кучеров, який іде другим, відстає на очко.

Після цієї перемоги шведи наздогнали швейцарців. Тепер в обох команд по чотири перемоги, одній поразці і по 12 очок. Попереду тільки збірна Росії, єдиної команди чемпіонату, яка крокує без втрат.

Саме з росіянами у неділю, 19 травня, о 21:15 зустрінуться швейцарці. Шведи 20 травня зіграють з латвійцями.