Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.
Втрати Росії у війні на 22 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 лютого втратила:
- особового складу – близько 86600 (+1140) осіб,
- танків – 10161 (+15) од,
- бойових броньованих машин – 21139 (+9) од,
- артилерійських систем – 23528 (+66) од,
- РСЗВ – 1295 (+4) од,
- засоби ППО – 1080 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
- крилаті ракети – 3064 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38243 (+139) од,
- спеціальна техніка – 3754 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 22 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні.
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