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Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
скриншот з відео

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 22 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 лютого втратила

  • особового складу – близько 86600 (+1140) осіб,
  • танків – 10161 (+15) од,
  • бойових броньованих машин – 21139 (+9) од,
  • артилерійських систем – 23528 (+66) од,
  • РСЗВ – 1295 (+4) од,
  • засоби ППО – 1080 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 26311 (+155),
  • крилаті ракети – 3064 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38243 (+139) од,
  • спеціальна техніка – 3754 (+1).
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 22 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб втрати росіяни

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