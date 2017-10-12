Українська команда встановила рекорд і перемогла у своєму класі на 24 годинах Дубая (фотогалерея)

Команда Tsunami RT вдало виступила на марафоні

Українська команда Tsunami RT на підтримку акції допомоги хворим на рак дітям Racefor.life взяла участь у гонці 24 години Дубая та досягла найвищого результату за всю історію виступів українських учасників у цьому марафоні. Екіпаж українців Андрія Круглика й Олександра Гайдая, француза Кома Ледогара й італійця Алессіо Ровери на новітньому Porsche



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Команда Tsunami RT на подіумі

Команда Tsunami RT вдало виступила на марафоні

Українська команда Tsunami RT на підтримку акції допомоги хворим на рак дітям Racefor.life взяла участь у гонці 24 години Дубая та досягла найвищого результату за всю історію виступів українських учасників у цьому марафоні.

Екіпаж українців Андрія Круглика й Олександра Гайдая, француза Кома Ледогара й італійця Алессіо Ровери на новітньому Porsche 991 GT3 Cup MR II фінішував шостим в абсолютному заліку (новий рекорд для українських учасників у будь-яких марафонських гонках) і святкував перемогу у класі SPX.

Довгий шлях до цього успіху розпочався ще у середу вранці, коли на трасі Dubai Autodrome (довжина кільця з моменту спорудження треку у 2004 році залишається незмінною і становить 5,39 км) відбулися приватні тести – саме тоді пілоти Tsunami RT мали познайомитися з Porsche 991 GT3 Cup MR II, підготовленим відомою німецької компанією Manthey Racing.

Справжня боротьба розпочалася у четвер, коли стартували офіційні заїзди у межах 24 годин Дубая – протягом дня учасники мали відкатати вільні тренування, кваліфікацію і нічну практику (тобто провести на трасі мінімум десять годин, від світанку до заходу сонця).

Із кожним заїздом екіпаж Tsunami RT постійно поліпшував свої результати на колі. Спочатку були 2:07.253 і 2:05.236 у вільних тренуваннях – вже тоді був побитий рекорд Tsunami RT на цій трасі, встановлений ще у 2012 році у кваліфікації перед 24 годинами Дубая (2:05.395). Під час цьогорічної кваліфікації персональна рекордна планка була піднята до 2:03.980 – цей результат приніс команді 37-ме місце на старті та п’яту позицію у дивізіоні SPX (Special Cars).

Проте головні події були попереду. Уже за дві години після старту гонки 24 години Дубая 2018 року Ком Ледогар та Алессіо Ровера відіграли більше двох десятків позицій і підібралися до топ-10 абсолюту, а також вийшли у лідери дивізіону SPX.

Якраз після цього стрімкого стартового ривка і розпочалася справжня марафонська боротьба, коли кожен пілот із квартету Круглик-Гайдай-Ледогар-Ровера мав найкращим чином провести свою зміну (приблизно годину-півтори за кермом) – їхати максимально швидко та рівно, уникати будь-яких гоночних інцидентів на треку, перегравати суперників і на трасі, і у боксах під час чергових замін пілотів.

І так більше 20-ти годин виснажливої та нервової боротьби, протягом яких екіпаж Tsunami RT повільно, але поступово піднімався вгору у загальному заліку марафонської гонки – спочатку тримався наприкінці другого десятка, пізніше перебрався у район 15-го місця. А на восьму годину ранку (тобто за шість годин до фінішу) українська команда йшла вже десятою в абсолюті.

Цьому не змогли зашкодити навіть два невеликі інциденти – спочатку був штраф (за наказом суддів зупинка на три хвилини у штрафній зоні) за помилку під час процедури дозаправки, потім Ком Ледогар зробив додатковий заїзд до боксів (через підозру на витік мастила, яка не отримала підтвердження).

Найважчими стали фінальні чотири години гонки. До того моменту екіпаж Tsunami RT вже перебував у районі сьомого-восьмого місця в абсолюті та з великим відривом лідирував у своєму класі SPX. А в останню годину гонки Андрій Круглик, якому дісталася фінальна зміна, відіграв ще дві позиції, завдяки чому екіпаж Tsunami RT фінішував на 24 годинах Дубая шостим у загальному заліку. Це – новий рекорд, причому як для команди, так і для українських пілотів у марафонських гонках.

Також команда здобула впевнену перемога у дивізіоні SPX (другий призер відстав на 21 коло). Плюс мінімум два командних рекорди – за кількістю кіл (попереднє досягнення дорівнювало 568 колам і було встановлено у 2012 році) і за часом проходження кола (2:01.392 проти попередніх 2:05.395). Крім того, екіпаж Tsunami RT став другим у неофіційному заліку марки Porsche – попереду опинилася лише фірмова команда Manthey Racing, чиї пілоти на Porsche 991 GT3 R стали другими в абсолюті.

ua.motorsport.com за матеріалами прес-релізу Tsunami RT