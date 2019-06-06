Україна вперше за десять років виграла Меморіал Лобановського. Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»

Тренер Руслан Ротань звикає до лаврів Іван Вербицький

У фіналі команда під керівництвом Руслана Ротаня здолала Ізраїль

Молодіжна збірна України віком гравців не старше 21-го року стала переможницею 17-го Меморіалу Лобановського. У фінальному матчі на київському НСК «Олімпійський» очолювана Русланом Ротанем команда перемогла 1:0 Ізраїль.

17-й Меморіал Валерія Лобановського. Фінал

Україна U21 — Ізраїль U21 — 1:0

Гол: 1:0 - Михайло Мудрик (69)

Україна: Олег Білик - Мілованов, Бабогло, Чеберко, Орест Лебеденко (Тимур Стецьков, 60) - Артем Козак, Білошевський, Алібеков (Олексій Биков, 46) - Євген Смирний (Михайло Мудрик, 60), Олег Кожушко (Луньов, 65), Дмитро Топалов (Лєднєв, 88). Тренер - Руслан Ротань

Ізраїль: Охайон, Раз Шломо (Йонатан Леві, 63), Самуель Броун (Рон Ашкеназі, 72), Барібо, Ягав Ґурфінкель, Томер Йосеффі (Даса, 63), Арад (Ґроппер, 85), Савір (Лакао, 46), Халайла (Ґолан, 85), Коген Ґертель (Ноам Коген, 63), Томер Альтман (Карзев, 46). Тренер - Нір Левін

Судді: Євген Арановський - Віктор Матяш, Олександр Жуков (усі - Україна)

Попередження: Броун

Вилучення: Артем Козак (37, груба гра)

5 червня. Київ. НСК «Олімпійський»

Єдиний м'яч у середині другого тайму забив Михайло Мудрик, котрий незадовго до того вийшов на заміну. Проте справжнім героєм зустрічі можна назвати воротаря «Олександрії» Олега Білика, котрий рятував команду ще в першій половині, а надто - в другому таймі, який українці провели в меншості. Річ у тім, що наприкінці першої 45-хвилинки вилучення за грубу гру отримав півоборонець Артем Козак.

Зауважимо, що Меморіал Лобановського наша команда виграла за останніх десять років вперше. Попереднього разу українці тріумфували на турнірі імені Метра ще в 2009-му, коли в їх складі виступали Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Роман Зозуля, нинішній капітан «Ворскли» Володимир Чеснаков, а також Микола Морозюк, який забив єдиний м'яч у фінальному матчі з турками. Поряд із зірками тоді грали такі призабуті імена як Каніболоцький, Фартушняк, Лисенко, Ракицький та інші.

Важко зрозуміти організаторів, які проводили турнір молодіжних збірних у розбещенному видовищами Києві на 70-тисячному стадіоні. Зрозуміло, що команди були приречені грати при порожніх трибунах. Звісно, ідеальним варіантом був би стадіон «Динамо» імені Лобановського, однак враховуючи конфлікт між братами Суркісами і очільником Української асоціації футболу Павелком домовитися сторони не змогли. Непоганою альтернативою могла б бути «Оболонь-Арена», але її чомусь чиновники для цього турніру вирішили не залучати. Може й правильно - при порожніх трибунах наші футболісти мають звикати грати з ранніх років.

Ще один казус трапився під час нагородження, яке проводили легенди київського «Динамо» Олег Протасов і Павло Яковенко разом із заступником міністра у справах молоді і спорту Миколою Даневичем. Захопившись процесом, вони вручили медалі за третє місце, які мала б отримати збірна Болгарії, колективу, який став четвертим - кіпріотам. Благо, медалей зробили більше і їх вистачило на всі команди. Питання лишень у тому, кому й які нагороди дісталися.

Іван Вербицький, «Главком»



