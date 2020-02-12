Київське «Динамо» програло сильному казахстанському клубові (відео)



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Кияни втратили СОЛідну перевагу

Команда київського «Динамо» поступилося команді Джаби Канкави

«Динамо» під орудою Олексія Михайличенка продовужє підготовку до другої частини сезону.

Суперником киян на другому турецькому сборі у середу, 12 лютого, був казахстанський клуб «Тобол».

Кияни вправно почали й першимим забили - відкрив рахунок Фран Соль, згодом Дуелунн його подвоїв.

Але згодом з'ясувалося, що для суперника українців ця грає куди важливіша - вони грали краще та викладалися зовсім не на рівні контрольного поєдинку.

«Динамо» до такого не було готове. Як результат - чотири пропущені голи та загальний рахунок 2:4.

Контрольний матч: «Динамо» - «Тобол» 2:4

12.02.2020. Туреччина, м Белек, поле «Titanic Mardan Stadium»

Голи: Фран Соль (12), Дуелунн (39), Нургалієв (44), Мужиков (47), Муртазаєв (58), Аветісян (72)

«Динамо»: Кучерук (Бушан, 46) - Кузик, Романчук, Сирота, Піварич, Андрієвський, Кадірі, Дуелунд (Шапаренко, 46), де Пена, Сухоручко, Соль.

«Тобол»: 19.Шацкий, 20.Канкава, 19.Себаї, 44.Турсинбай, 10.Квеквескірі, 17.Валіуллін (К), 24.Езе, 8.Ерланов, 7.Мирошніченко, 13.Нургалієв, 46.Мужиков

Гол Франа Соля:

Гол Франа Соля Автор: ФК «Динамо» Київ

Гол Міккеля Дуелунна:

Гол Дуелунна - дивіться відео Автор: ФК «Динамо» Київ

Джерело: Главком СПОРТ