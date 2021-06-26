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    На Вінниччині встановили музичний рекорд. Що виконували?

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    Наймасовіше виконання &laquo;Щедрика&raquo; Леонтовича зафіксував представник &laquo;Книги рекордів України&raquo; - На Вінниччині встановили музичний рекорд. Що виконували?
    Наймасовіше виконання «Щедрика» Леонтовича зафіксував представник «Книги рекордів України»
    Фото: скріншот із відео Наталі Заболотної

    Участь у встановленні рекорду взяли понад 60 вокальних і хорових колективів Вінницької області

    У місті Тульчин, що на Вінниччині, у суботу встановили рекорд України з наймасовішого виконання твору Миколи Леонтовича «Щедрик». Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Вінницьої ОДА Наталя Заболотна.

    «Вінниччина – регіон, який безпосередньо пов'язаний з ім’ям видатного земляка, всесвітньовідомого композитора Миколи Леонтовича. Наш Щедрик лунає на всіх континентах, але ми маємо нагадати світові, що «Щедрик» Леонтовича народився на Вінницькій землі», – написала Заболотна.

    За її словами, участь у встановленні рекорду взяли понад 60 вокальних і хорових колективів Вінницької області. Для виконання «Щедрика» вони зібралися у суботу, 26 червня, на території палацу Потоцького у Тульчині, де свого часу жив і працював автор композитор.

    Наймасовіше виконання «Щедрика» Леонтовича і встановлення рекорду зафіксував представник «Книги рекордів України» Володимир Козюк, засвідчивши його відповідним дипломом. Встановлення рекорду відбулося у межах проєкту «Щедрик – мелодія Вінниччини», одного із заходів культурно-мистецької програми «Ти у мене єдина», приуроченої до відзначення 30-річчя незалежності України.

    У травні 2020 року цей твір Миколи Леонтовича було визнано культурним брендом Вінницької області з формулюванням «Щедрик» – мелодія Вінниччини».

    Раніше жителька Кременчука, 76-річна Тетяна Мкртчян стала рекордсменкою України. Національний рекорд оголосили 21 червня 2021 року на виставці вишитих нею картин.

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    Теги: книги рекорд Вінниччина Facebook вишиванка
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    На Вінниччині встановили музичний рекорд. Що виконували?