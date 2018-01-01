Агресивна та швидка. Яскраві фото найкрасивішої баскетболістки світу Антонії Сандрич

Антонія вважає за краще, щоб громадськість більше уваги приділяла її спортивному життю, а не зовнішності

Антонія Сандрич (у дівоцтві – Мішура) народилася 19 травня 1988 року в хорватському місті Шибеник. У дитинстві вона захоплювалася різними видами спорту, включаючи волейбол. Баскетболом дівчина почала займатися завдяки своєму кумиру Дражену Петровичу, знаменитому югославському і хорватському баскетболістові. Він провів чотири сезони в НБА,



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Антонія Сандрич

Антонія вважає за краще, щоб громадськість більше уваги приділяла її спортивному життю, а не зовнішності

Антонія Сандрич (у дівоцтві – Мішура) народилася 19 травня 1988 року в хорватському місті Шибеник.

У дитинстві вона захоплювалася різними видами спорту, включаючи волейбол. Баскетболом дівчина почала займатися завдяки своєму кумиру Дражену Петровичу, знаменитому югославському і хорватському баскетболістові. Він провів чотири сезони в НБА, ставав чемпіоном світу і Європи.

Баскетбольна кар'єра Сандрич почалася в 2005 році. Відтоді Антонія встигла спробувала свої сили в чемпіонатах Хорватії, Франції, Туреччини та Іспанії. Зараз розігруюча захищає кольори іспанської «Герніки».

Як правило, Антонія виступає на позиції першого номера, але нерідко грає і як атакувальний захисник. Дівчина відома швидким і агресивним стилем гри.

У складі національної команди Хорватії Сандрич завоювала бронзову медаль Середземноморських ігор у 2009-му, а через три роки взяла участь у Лондонській олімпіаді, яка закінчилася для її збірної 10-м місцем.

Антонію дуже часто називають однією з найкрасивіших баскетболісток світу і регулярно присуджують їй перші місця у всіляких рейтингах краси. Сандрич було визнано Міс Середземноморських ігор – 2009, а американське видання Bleacher Report назвало її найкрасивішою спортсменкою Олімпійських ігор у Лондоні.

Під враженням від краси Антонії залишився екс-гравець НБА Нейт Робінсон. Подивившись поєдинок між жіночими збірними Хорватії та Чехії, триразовий переможець конкурсу з кидків зверху назвав Сандрич найкрасивішою баскетболісткою в історії.

Сама Антонія стримано ставиться до похвальних слів щодо її зовнішності і вважає за краще, щоб громадськість більше уваги приділяла її спортивному життю.

У 2015 році Антонія вийшла заміж за свого коханого Марко Сандрича – теж професійного баскетболіста.