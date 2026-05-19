Харлан пояснила, чому зникла з соціальних мереж

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Харлан пояснила, чому зникла з соціальних мереж
Шаблістка понад місяць не публікувала дописи у соціальних мережах
фото: соціальні мережі Ольги Харлан
У житті легендарної фехтувальниці сталася важлива подія

Шестиразова олімпійська призерка та легенда світового фехтування Ольга Харлан поділилася з шанувальниками деталями свого нещодавнього переїзду на нове місце проживання, який припав на фінальний етап її вагітності. Про це повідомляє «Главком».

Деталі переїзду

Оприлюднивши відеозвернення, 35-річна титулована спортсменка з гумором назвала останній місяць свого життя масштабним «шоу під назвою Переїзд», перебуваючи при цьому на дев'ятому місяці вагітності.

Вона підкреслила, що зміна житла в такий особливий період – це надзвичайно важке випробування, яке зможуть повноцінно зрозуміти лише ті жінки, котрі самі пройшли крізь аналогічний досвід. Вона також справедливо додала, що переїзд є емоційно та фізично виснажливим процесом навіть за звичайних обставин, не кажучи вже про пізні терміни очікування дитини.

За словами шаблістки, через свій стан вона об'єктивно не могла надавати чоловікові жодної фізичної допомоги у транспортуванні та розбиранні речей. Харлан зазначила, що в подібних ситуаціях вагітна жінка є абсолютно не помічницею ні в чому, тому її головна та єдина роль звелася до того, щоб керувати процесом. 

Як проходить вагітність Харлан?

Олімпійська чемпіонка зізналася, що протягом усього дев'ятого місяця, як і загалом під час усієї вагітності, вона чітко відчувала обмеженість своїх фізичних ресурсів. Її внутрішній «заряд енергії» тримався виключно до обіду, після чого наступала сильна втома. Свій поточний стан легендарна спортсменка продемонструвала безпосередньо у ролику, зауваживши, що навіть просте записування цього відео викликає у неї помітну задишку.

Нагадаємо, що Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини. Олімпійська чемпіонка розповіла про стать дитини незвичним способом. 

