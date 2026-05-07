Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового

Бобров допоміг «Динамо» пробитися до півфіналу чемпіонату Румунії з баскетболу

У середу, 6 травня 2026 року, в чемпіонаті Румунії відбувся вирішальний п’ятий матч чвертьфінальної серії плейоф між командами українців – бухарестськими «Динамо» та «Рапідом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Динамо» Боброва вдома виграло 85:80, здобуло перемогу в серії 3:2 і пройшло до півфіналу.

В'ячеслав Бобров відіграв 25 хвилин, набрав 14 очок (2/5 двоочкові, 3/3 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, зробив 2 перехоплення при 4 фолах.

Олександр Липовий за «Рапід» зіграв 23 хвилини, набрав 4 очки (2/3 двоочкові, 0/3 триочкові, 0/1 штрафні), зібрав 7 підбирань при 1 втраті та 2 фолах.

Загалом Липовий в цьому сезоні за «Рапід» провів 33 матчі, в яких в середньому грав 20.6 хвилин, набирав 8.1 очка, 4.0 підбирання та 1.3 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)