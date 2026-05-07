Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового
«Динамо» Боброва вдома виграло у «Рапіда»

Бобров допоміг «Динамо» пробитися до півфіналу чемпіонату Румунії з баскетболу

У середу, 6 травня 2026 року, в чемпіонаті Румунії відбувся вирішальний п’ятий матч чвертьфінальної серії плейоф між командами українців – бухарестськими «Динамо» та «Рапідом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Динамо» Боброва вдома виграло 85:80, здобуло перемогу в серії 3:2 і пройшло до півфіналу.

В'ячеслав Бобров відіграв 25 хвилин, набрав 14 очок (2/5 двоочкові, 3/3 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 5 підбирань, зробив 2 перехоплення при 4 фолах.

Олександр Липовий за «Рапід» зіграв 23 хвилини, набрав 4 очки (2/3 двоочкові, 0/3 триочкові, 0/1 штрафні), зібрав 7 підбирань при 1 втраті та 2 фолах.

Загалом Липовий в цьому сезоні за «Рапід» провів 33 матчі, в яких в середньому грав 20.6 хвилин, набирав 8.1 очка, 4.0 підбирання та 1.3 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Олександр Липовий В'ячеслав Бобров баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хохоник віддавав у середньому 8.1 передачі за матч Суперліги у 31 грі
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
Вчора, 12:38
«Реал» Леня переміг «Мурсію»
Лень допоміг «Реалу» здобути перемогу в чемпіонаті Іспанії
4 травня, 11:02
Вероніка Космач допомогла ТТТ перемогти в чемпіонаті Латвії
Космач здобула золото чемпіонату Латвії з баскетболу
1 травня, 12:27
«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» 92:87
«Рівне» перемогло «Харківських Соколів» у другій грі за бронзу баскетбольної Суперліги
30 квiтня, 09:38
Зотов допоміг «Капфенбергу» виграти другий матч серії першого раунд плейоф у чемпіонаті Австрії
Зотов набрав 13 очок у 1/4 фіналу чемпіонату Австрії з баскетболу
23 квiтня, 10:25
Джарред Шоу відбуває покарання за ввезення наркотичних речовин
Баскетболіст зі США опинився за ґратами та зіткнувся з серйозною хворобою
21 квiтня, 18:24
У фінальній серії команда під керівництвом Ганни Шликової з рахунком 2:0 обіграла «ДіДіБао»
Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу
20 квiтня, 11:28
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперниць на Чемпіонаті світу 2026 року
Жіноча збірна України з баскетболу 3x3 отримала суперниць на Чемпіонаті світу-2026
16 квiтня, 17:51
Максим Закурдаєв реалізував 594 триочкових за час виступів у Суперлізі
Лідер «Дніпра» увійшов до трійки найкращих в історії Суперліги за реалізованими триочковими
9 квiтня, 18:20

Новини

Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Забарний став п'ятим українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового
Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового
Кейну підкорилося нове історичне бомбардирське досягнення
Кейну підкорилося нове історичне бомбардирське досягнення
У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

Новини

Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua