16-річна донька Фʼюрі вийшла заміж за боксера-аматора

Весільна церемонія пройшла на острові Мен, де дозволено одружуватися з 16 років за згодою батьків

Венесуела Ф'юрі, 16-річна донька колишнього чемпіона світу з боксу британця Тайсона Ф'юрі, вийшла заміж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror

Обранцем Венесуели Ф'юрі став 19-річний боксер-аматор Ноа Прайс. Церемонія одруження пройшла на острові Мен, де дозволено одружуватися з 16 років за згодою батьків. На церемонії Венесуела з'явилася у білих капцях американської фірми Crocs.

«Венесуела дуже зріла для своїх років. Вона багато чого досягла за такий короткий час просто через те, якою вона є, і завдяки тому факту, що має шість молодших братів і сестер, яких вона допомагала ростити», – заявила мати нареченої Періс Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі також прокоментував одруження доньки

«Чудовий день святкування дня весілля моєї доньки. Венесуела була чудова і я дуже пишаюся нею! Ми обидва плакали, як немовлята», – написав Тайсон в Instagram.

