Чемпіонка US Open Слоан Стівенс знялася у відвертій фотосесії для спортивного журналу

Слоан Стівенс вперше взяла участь в зйомках для відомого журналу

24-річна американка Слоан Стівенс, яка в минулому році завоювала титул на US Open, вперше взяла участь в пляжній фотосесії для «Sports Illustrated». [GALLERY_BLOCK] «Коли я перенесла операцію, я не думала, що буду близькою до титулу на US Open. Я навіть не думала, що потраплю до першої сотні рейтингу. Мене хвилювало тільки



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Слоан Стівенс

Слоан Стівенс вперше взяла участь в зйомках для відомого журналу

24-річна американка Слоан Стівенс, яка в минулому році завоювала титул на US Open, вперше взяла участь в пляжній фотосесії для «Sports Illustrated».

«Коли я перенесла операцію, я не думала, що буду близькою до титулу на US Open. Я навіть не думала, що потраплю до першої сотні рейтингу. Мене хвилювало тільки «захищений рейтинг» і те, як я буду його використовувати, щоб потрапити сюди.

Як тільки я перестала про це думати і зрозуміла, що якщо цьому судилося статися, то так і буде, я стала грати вільніше. У мене просто немає слів, щоб описати процес мого повернення на цей рівень, тому що якщо розповісти цю історію, іншої реакції як «Це божевілля» не буде.

Я завжди хотіла виграти турнір Великого Шолома. Мені здається, це мета кожного гравця і кожен мріє це зробити. Але, чи знала я, що мене вдасться виграти після перерви в 11 місяців? Не думала, що зараз, але я багато працювала заради цього і просто скористалася шансом, який мені випав», - прокоментувала свій успіх на US Open Слоан Стівенс.

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Джерело: btu.org.ua