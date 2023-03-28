Дружина Зубкова продемонструвала привабливу фігуру у день народження (фото)

На честь свята Ганна виклала пост для своїх підписників у відвертій сукні

Ганна Зубкова, дружина крайнього півзахисника донецького «Шахтаря» та національної збірної України Олександра Зубкова, потішила свою аудиторію гарячими фото у своєму Instagram.

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«Привіт, 29! 🎂 Дякую тим, хто привітав, пам'ятаючи про мене», - написала Ганна Зубкова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zubkova🕊 (@mademoiselle.anna) Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що сам Зубков отримав травму у матчі з Феєнордом і не зіграє за збірну України та пропустить щонайменше три тижні гри.