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Дружина Зубкова продемонструвала привабливу фігуру у день народження (фото)

glavcom.ua
Дружина Зубкова продемонструвала привабливу фігуру у день народження (фото)
Напередодні ефектній білявці виповнилося 29 років
Фото з відкритих джерел

На честь свята Ганна виклала пост для своїх підписників у відвертій сукні

Ганна Зубкова, дружина крайнього півзахисника донецького «Шахтаря» та національної збірної України Олександра Зубкова, потішила свою аудиторію гарячими фото у своєму Instagram.

«Привіт, 29! 🎂 Дякую тим, хто привітав, пам'ятаючи про мене», - написала Ганна Зубкова.

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Публикация от Anna Zubkova🕊 (@mademoiselle.anna)

Раніше повідомлялося, що сам Зубков отримав травму у матчі з Феєнордом і не зіграє за збірну України та пропустить щонайменше три тижні гри.

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Теги: спорт дружина Олександр Зубков

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