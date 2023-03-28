Дружина Зубкова продемонструвала привабливу фігуру у день народження (фото)
На честь свята Ганна виклала пост для своїх підписників у відвертій сукні
Ганна Зубкова, дружина крайнього півзахисника донецького «Шахтаря» та національної збірної України Олександра Зубкова, потішила свою аудиторію гарячими фото у своєму Instagram.
«Привіт, 29! 🎂 Дякую тим, хто привітав, пам'ятаючи про мене», - написала Ганна Зубкова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раніше повідомлялося, що сам Зубков отримав травму у матчі з Феєнордом і не зіграє за збірну України та пропустить щонайменше три тижні гри.
Коментарі — 0