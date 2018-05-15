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    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві

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    Дуа Ліпа
    Дуа Ліпа

    Незабаром її можна буде побачити в Києві на фіналі Ліги Чемпіонів. Вона буде його відкривати своїм виступом

    Дуа Ліпа - британська співачка косовського походження, автор пісень і модель. Її музична кар'єра почалася у віці 14 років, коли вона почала розміщувати на YouTube кавер-версії пісень Крістіни Агілери і Неллі Фуртадо. У 2015 році Дуа підписала контракт з Warner Bros. Records і незабаром випустила там свій перший сингл.

    Дівчина народилася в Лондоні 22 серпня 1995 року. Її ім'я «Дуа» з албанської мови перекладається як «Я люблю», «Я хочу» або «Я потребую». Її батьки - етнічні албанці з Косово, покинули Пріштіну в 1990-х роках. Навчалася Дуа в Sylvia Young Theatre School.

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    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві
    Дуа Ліпа: темпераментна красуня, яка співатиме перед фіналом Ліги Чемпіонів у Києві

    Ліпа росла, слухаючи музику свого батька, співака Дукагжіна. У 2008 році дівчина разом з сім'єю повернулися в Косово, коли країна проголосила свою незалежність від Сербії. У віці 15 років вона поїхала знову в Лондон, оскільки хотіла продовжити свою музичну кар'єру і стала жити зі своїми друзями. У віці 16 років також розпочала кар'єру моделі.

    Скоро дівчину можна буде побачити в Києві на фінальному матчі Ліги Чемпіонів. Вона буде його відкривати своїм виступом.

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