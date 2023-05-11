Мінспорту продовжує дивувати: мобілізацію футбольних функціонерів відмінено

Такий статус дозволяє не мобілізувати військовозобов'язаних працівників благодійного товариства Shakhtar Social

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про визначення благодійного товариства Shakhtar Social спілкою, яка є критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період.

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В наказі зазначається, що благодійне товариство «Шахтар Сошіал» відповідає критеріям, встановленим підпунктами 4, 5 і 6 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України».

Також в наказі зазначається, що управлінню роботи з персоналом має забезпечити надсилання його копій до Міністерства економіки України та Генерального штабу Збройних Сил України.

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Раніше критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період спілкою було визначено УАФ.

До слова, міністерство юстиції України не реєструвало наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени.