Угорщина не прийматиме участь у Євро-2024 з фігурного катання: названо причину

Угорщина відмовилася проводити наступний чемпіонат Європи з фігурного катання, пов'язуючи це з наслідками війни в Україні

Угорщина відмовилася бути країною-господаркою чемпіонату Європи з фігурного катання 2024 року. Про це повідомляється у пресрелізі Угорської національної асоціації ковзанярського спорту.

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Причину в угорській організації пояснили наслідками від війни в Україні. Зазначається, що через повномасштабне вторгнення відбулося зростання цін на енергоносії, що й стало головною причиною фінансових труднощів.

«Через тривалу війну в нашій країні-сусідці, що вплинула на економіку та ціни на енергоносії, які мають суттєве значення для фігурного катання, Угорська національна асоціація відмовляється від Євро-2024 після тривалих роздумів. Ми відмовляємося від права організувати подію через дефіцит необхідних фінансових ресурсів для проведення змагань такого високого рівня», – зазначається у зверненні організації.

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Через рішення відмовитися від проведення турніру Міжнародний ковзанярський союз відновив період подачі заявок на його організацію. Він триватиме до 26 травня.

Це не вперше, коли змагання вимушено переносяться в інше місце через наслідки повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року Мілан відмовився приймати етап Кубка світу з лижних перегонів: організатори також зіслалися на підвищені ціни на енергоносії.