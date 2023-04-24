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Заборона змагатися з росіянами. Спливли нові деталі навколо наказу Мінспорту (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Заборона змагатися з росіянами. Спливли нові деталі навколо наказу Мінспорту (фото)
Наказ Міністерства молоді та спорту датований ще 12 квітня 2023 року вже майже як два тижні і досі не зареєстрований у Міністерстві юстиції України
фото з вільних джерел

Наказ Міністерства молоді та спорту датований ще 12 квітня 2023 року вже майже як два тижні і досі не зареєстрований у Міністерстві юстиції України

Міністерство юстиції України не реєструвало наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени. 

Про це сьогодні у своєму Telegram повідомив Борислав Береза і опублікував відповідь на адвокатський запит.

Виникає цікава деталь. Наказ Міністерства молоді та спорту датований ще 12 квітня 2023 року вже майже як два тижні і досі не зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

«Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого адвокатського запиту від 14 квітня 2023 року № 14-04/23 щодо державної реєстрації наказу Міністерства молоді та спорту України від 12 квітня 2023 року № 2031 «Про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю» повідомляє, що зазначений наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не подавався та відповідно у Міністерстві юстиції України не зареєстровано», –  сказано у відповіді.

Зазначимо, 30 березня Кабмін ухвалив рішення №43 п. 6. стосовно заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів та інших представників Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях.

У свою чергу, заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний підготував відповідний наказ стосовно остаточної заборони участі українських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, куди допустили представників Росії та Білорусі.

Між іншим, олімпійський чемпіон, нардеп від партії «Слуга народу» Жан Беленюк поділився власними думками стосовно подій навколо заборони українським спортсменам брати участь в міжнародних спортивних змаганях, якщо там перебуватимуть спортсмени з Росії та Білорусі.

Зауважимо, у міжнародному спорті розгорається чергова криза. Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет рекомендував національним спортивним федераціям повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Намір МОК відкрити шлях країнам-агресорам до Олімпіади-2024 стає все більш очевидним попри заяви, що таке рішення ще не ухвалено. Позицію Міжнародного олімпійського комітету її очільник Томас Бах пояснює тим, що «Олімпійські ігри повинні триматись подалі від політики інакше вони ризикують втратити свою силу». Окрім цього «…олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом в руках міжнародної політики».

Теги: Міністерство юстиції Міністерство молоді і спорту України спорт

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