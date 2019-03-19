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    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос

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    Анна Кривонос - Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Анна Кривонос

    Анни Кривонос - приваблива надія українського спорту

    21-річна українська біатлоністка Анна Кривонос на юніорських чемпіонатах світу брала золото, двічі срібло і бронзу. На біатлонної трасі дівчина привертає до себе увагу не тільки результатами, але і постійними змінами іміджу.

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    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос

    Зокрема, як бачимо, українська красуня абсолютно не боїться експериментувати з кольором волосся.

    Джерело: Tribuna.com

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    біатлон Анна Кривонос
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