Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Кривонос

Анни Кривонос - приваблива надія українського спорту

21-річна українська біатлоністка Анна Кривонос на юніорських чемпіонатах світу брала золото, двічі срібло і бронзу. На біатлонної трасі дівчина привертає до себе увагу не тільки результатами, але і постійними змінами іміджу.

Зокрема, як бачимо, українська красуня абсолютно не боїться експериментувати з кольором волосся.

Джерело: Tribuna.com