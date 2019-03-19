Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
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Анна Кривонос
Анни Кривонос - приваблива надія українського спорту
21-річна українська біатлоністка Анна Кривонос на юніорських чемпіонатах світу брала золото, двічі срібло і бронзу. На біатлонної трасі дівчина привертає до себе увагу не тільки результатами, але і постійними змінами іміджу.
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Зокрема, як бачимо, українська красуня абсолютно не боїться експериментувати з кольором волосся.
Джерело: Tribuna.com