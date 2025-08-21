Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Курйоз на змаганнях: як судді і спортсмени вигрібали воду з сектора стрибка у довжину

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Курйоз на змаганнях: як судді і спортсмени вигрібали воду з сектора стрибка у довжину
Для того, щоб мати змогу продовжити змагання, організатори почали підручними засобами вигрібати воду з ями під планкою

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Фурлані назвав «неможливими» умови для стрибків у Лозанні

Дощові умови етапу Діамантової ліги у Лозанні суттєво вплинули на змагання у секторі стрибків у довжину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Етап Діамантової ліги у Лозанні став одним з найскладніших у сезоні найбільш престижної комерційної серії з легкої атлетики. Змагання проходили за умов сильного дощу, що мало безпосередній вплив для всіх без винятку спортсменів: як для бігунів, так і для атлетів, що змагалися у технічних видах.

Серед спортсменів, що постраждали найбільше від дощу у Лозанні – стрибуни у довжину, які боролися між собою за рейтингові очки у фінал сезону. 

Попри зірковий список учасників, перемогу у секторі стрибків у довжину сенсаційно здобув представник Узбекистану Анвар Анваров. А всі медалісти паризької Олімпіади навіть не потрапили на подіум, замість цього допомагаючи організаторам змагань вигрібати воду з сектора.

Що сталося

Після перших трьох спроб, які виконали стрибуни, стан сектору у довжині почав поступово погіршуватися, що вплинуло на результати. З 16 спроб стрибків, які мали спортсмени у наступних двох раундах, було виконано лише шість: олімпійський чемпіон Мілтіадіс Тентоглу не виконав дві спроби, тоді як швейцарець Сімон Егаммер та ямаєць Кейрі Маклеод знялися перед п'ятим стрибком.

Під час п'ятого раунду організатори змагань вирішили відкріпити планку, від якої легкоатлети відштовхуються для стрибка. І побачили, що під неї затекло чимало води.

Для того, щоб мати змогу продовжити змагання, організатори почали підручними засобами вигрібати воду з ями під планкою. Участь у цьому взяли й самі легкоатлети, зокрема Вейн Піннок, який прийшов подивитися на стан речей у секторі.

У п'ятому раунді лише два з восьми стрибків були зараховані, після чого ямаєць Таджей Гейл, який став бронзовим призером етапу, єдиним з трійки фіналістів виконав ще одну вдалу спробу.

Що сказали стрибуни про умови змагань в Лозанні

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Маттіа Фурлані, який закінчив змагання у Лозанні шостим, у флешкоментарі італійському телеканалу Rai назвав «неможливими» умови для стрибків у Лозанні.

«Не знаю, що й сказати, сьогодні [під час змагань] було неможливо всім [повноцінно стрибати]. Радий першому стрибку [який не зарахували]: я далеко пролетів, але не все так погано. Метою було відібратися у фінал [Діамантової ліги] у Цюриху. Зараз я просушуся, і ми повернемося до змагань», – сказав спортсмен.

Натомість Сімон Егаммер, який закінчив змагання зі «сріблом», відзначив, що через дощові погодні умови всі спортсмени перестраховувалися у момент відштовхування, щоб не отримати травму.

«Погода була досить важкою. Ти віддаєш всього себе на 100%, але звертаєш увагу на різноманітні деталі, тому що хочеш влучити у планку за таких слизьких умов, а також намагаєшся не зволікати з останніми кроками [перед відштовхуванням від планки]. Це пояснює те, що результати були 7.00 м, 7.80 м, але не 8.20 м», – сказав Егаммер.

Фінальні змагання сезону у чоловічому секторі стрибків у довжину на Діамантовій лізі відбудуться у середу, 27 серпня, о 19:35 за київським часом.

Нагадаємо, дві українки пробилися до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Теги: легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант Катунін був знищений на Донбасі
ЗСУ ліквідували окупанта, який був переможцем Кубка Росії з легкої атлетики
24 липня, 14:01
Софії Якушиній 19 років. Наприкінці 2024 року вона поїхала вчитися до Америки
Титулована російська легкоатлетка отримала громадянство Туреччини
28 липня, 10:56
Ольга Голодна стала переможницею у штовханні ядра
Україна здобула 11 нагород на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації
29 липня, 14:32
25-річна Річардсон кілька разів штовхнула свого коханого
Поліція затримала олімпійську чемпіонку, яка напала на свого бойфренда
2 серпня, 15:06
Владислав Фінчук присвятив дебютну перемогу своєму батько, який загинув захищаючи Україну
Українські бігуни присвятили «золото» чемпіонату України загиблим на війні родичам
12 серпня, 16:00
Артур Фельфнер переміг на чемпіонаті України з легкої атлетики
Лідер України з метання списа не змагатиметься до старту чемпіонату світу
12 серпня, 16:37
Качанова поскаржилася, що Магучіх ще у 2018 році відмовлялася з нею спілкуватися
Російська легкоатлетка влаштувала істерику через заяви Магучіх
19 серпня, 08:09
Українка отримала максимально можливе покарання
Зірка української легкої атлетики отримала дискваліфікацію на чотири роки за вживання допінгу
19 серпня, 18:42
Для Магучіх це п'ятий поспіль вихід у фінал Діамантової ліги у кар'єрі
Дві українки пробилися до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту
Сьогодні, 11:15

Скотч. Спорт

Курйоз на змаганнях: як судді і спортсмени вигрібали воду з сектора стрибка у довжину
Курйоз на змаганнях: як судді і спортсмени вигрібали воду з сектора стрибка у довжину
«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
11K
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
8350
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5703
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5554
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua