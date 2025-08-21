Курйоз на змаганнях: як судді і спортсмени вигрібали воду з сектора стрибка у довжину

Для того, щоб мати змогу продовжити змагання, організатори почали підручними засобами вигрібати воду з ями під планкою

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Фурлані назвав «неможливими» умови для стрибків у Лозанні

Дощові умови етапу Діамантової ліги у Лозанні суттєво вплинули на змагання у секторі стрибків у довжину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Етап Діамантової ліги у Лозанні став одним з найскладніших у сезоні найбільш престижної комерційної серії з легкої атлетики. Змагання проходили за умов сильного дощу, що мало безпосередній вплив для всіх без винятку спортсменів: як для бігунів, так і для атлетів, що змагалися у технічних видах.

Серед спортсменів, що постраждали найбільше від дощу у Лозанні – стрибуни у довжину, які боролися між собою за рейтингові очки у фінал сезону.

Попри зірковий список учасників, перемогу у секторі стрибків у довжину сенсаційно здобув представник Узбекистану Анвар Анваров. А всі медалісти паризької Олімпіади навіть не потрапили на подіум, замість цього допомагаючи організаторам змагань вигрібати воду з сектора.

Що сталося

Після перших трьох спроб, які виконали стрибуни, стан сектору у довжині почав поступово погіршуватися, що вплинуло на результати. З 16 спроб стрибків, які мали спортсмени у наступних двох раундах, було виконано лише шість: олімпійський чемпіон Мілтіадіс Тентоглу не виконав дві спроби, тоді як швейцарець Сімон Егаммер та ямаєць Кейрі Маклеод знялися перед п'ятим стрибком.

Під час п'ятого раунду організатори змагань вирішили відкріпити планку, від якої легкоатлети відштовхуються для стрибка. І побачили, що під неї затекло чимало води.

Для того, щоб мати змогу продовжити змагання, організатори почали підручними засобами вигрібати воду з ями під планкою. Участь у цьому взяли й самі легкоатлети, зокрема Вейн Піннок, який прийшов подивитися на стан речей у секторі.

У п'ятому раунді лише два з восьми стрибків були зараховані, після чого ямаєць Таджей Гейл, який став бронзовим призером етапу, єдиним з трійки фіналістів виконав ще одну вдалу спробу.

Що сказали стрибуни про умови змагань в Лозанні

Бронзовий призер Олімпіади-2024 Маттіа Фурлані, який закінчив змагання у Лозанні шостим, у флешкоментарі італійському телеканалу Rai назвав «неможливими» умови для стрибків у Лозанні.

«Не знаю, що й сказати, сьогодні [під час змагань] було неможливо всім [повноцінно стрибати]. Радий першому стрибку [який не зарахували]: я далеко пролетів, але не все так погано. Метою було відібратися у фінал [Діамантової ліги] у Цюриху. Зараз я просушуся, і ми повернемося до змагань», – сказав спортсмен.

Натомість Сімон Егаммер, який закінчив змагання зі «сріблом», відзначив, що через дощові погодні умови всі спортсмени перестраховувалися у момент відштовхування, щоб не отримати травму.

«Погода була досить важкою. Ти віддаєш всього себе на 100%, але звертаєш увагу на різноманітні деталі, тому що хочеш влучити у планку за таких слизьких умов, а також намагаєшся не зволікати з останніми кроками [перед відштовхуванням від планки]. Це пояснює те, що результати були 7.00 м, 7.80 м, але не 8.20 м», – сказав Егаммер.

Фінальні змагання сезону у чоловічому секторі стрибків у довжину на Діамантовій лізі відбудуться у середу, 27 серпня, о 19:35 за київським часом.

Нагадаємо, дві українки пробилися до фіналу Діамантової ліги у стрибках у висоту.