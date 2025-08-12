Головна Спорт Новини
Лідер України з метання списа не змагатиметься до старту чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Артур Фельфнер переміг на чемпіонаті України з легкої атлетики
фото: ФЛАУ/Олександр Залевський

За місяць між чемпіонатом України та чемпіонатом світу Фельфнер не планує жодних стартів

21-річний Артур Фельфнер – одноосібний лідер збірної України з метання списа останніх років. Він виграв три поспіль чемпіонати України, змагався на Діамантовій лізі, зупинявся в кількох кроках від фіналу Олімпіади-2024.

Однак після проривного сезону 2024 року, Фельфнер фактично не змагається влітку 2025 року. На вихідних він став чемпіоном України (втретє поспіль), знову метнув спис за 80 метрів – але це тільки його п'ятий старт у році.

Перемогу Фельфнеру принесла спроба на 80.70 м.

За інформацією «Суспільне Спорт», Фельфнера запрошували на етапи Діамантової ліги цьогоріч. Однак спортсмен ухвалював рішення не їхати на них – в основному через дискомфорт у спині. Це впливає і на його роботу на тренуваннях – вона проходить майже без метальної частини.

«Я знав, що [під час змагань на чемпіонаті України] воно боліти так сильно, як на тренуваннях, не буде. Тут рух набагато швидший, тому спина не встигає схопити. Коли я метнув за 80 метрів, то підійшов до тренера, він сказав, щоб я завершував. Але я сказав, що почуваю себе добре і можу ще пометати. Відпрацьовували технічні моменти. Дві спроби за 80 м, з тим, як я тренувався, то це хороші метри для мене. Якщо чесно, то ми з тренером домовились, що я буду метати на техніку. Дві спроби в технічному плані не вийшли, він сказав мені агресивніше бігти. Я агресивніше пробіг і метнув за 80 м. Тому з технікою загалом впорався», – заявив Артур.

Після чемпіонату України спортсмен зосередиться цілеспрямовано на підготовці до чемпіонату світу – за наступний місяць стартів більше не планує.

«Будемо готуватись на чемпіонат світу в Токіо. Всі старти пропускаю, зараз Діамантову лігу пропускаю в Польщі», – розповів легкоатлет.

Нагадаємо, українські бігуни Владислав Фінчук, Давид Кулаковський та Юлія Гавриляк присвятили перемогу на чемпіонаті України з легкої атлетики загиблим родичами на війні проти Росії

