Молодіжну збірну В’єтнаму зі здобуттям нагород на чемпіонаті Азії привітали... стюардеси у бікіні (відео)
- Сьогодні, 07:59
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Авіакомпанія влаштувала пікантний сюрприз для футболістів
Збірна В’єтнаму U-23 з футболу точно поверталась додому у доброму настрої.
Навіть поразка у фінальному матчі чемпіонату Азії від одноліток з Узбекистану здавалась не такою болісною.
Місцева авіакомпанія влаштувала доволі пікантний сюрприз для своїх клієнтів. Футболісти піднялись на борт літака, а там їх уже чекали стюардеси у дуже відвертому вбранні.
Дівчата влаштували справжнє бікіні-шоу для спортсменів.
Подібну акцію в’єтнамська VietJet Air влаштовує вже не вперше. Авіакомпанія славиться запальними танцями своїх стюардес. І на цьому будує власну рекламну кампанію.
У мережі користувачі вже прозвали компанію Bikini airlane.
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Джерело: FootballHub