Молодіжну збірну В’єтнаму зі здобуттям нагород на чемпіонаті Азії привітали... стюардеси у бікіні (відео)

Авіакомпанія влаштувала пікантний сюрприз для футболістів

Збірна В’єтнаму U-23 з футболу точно поверталась додому у доброму настрої. Навіть поразка у фінальному матчі чемпіонату Азії від одноліток з Узбекистану здавалась не такою болісною. Місцева авіакомпанія влаштувала доволі пікантний сюрприз для своїх клієнтів. Футболісти піднялись на борт літака, а там їх уже чекали стюардеси у дуже



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Авіакомпанія влаштувала пікантний сюрприз для футболістів

Збірна В’єтнаму U-23 з футболу точно поверталась додому у доброму настрої.

Навіть поразка у фінальному матчі чемпіонату Азії від одноліток з Узбекистану здавалась не такою болісною.

Місцева авіакомпанія влаштувала доволі пікантний сюрприз для своїх клієнтів. Футболісти піднялись на борт літака, а там їх уже чекали стюардеси у дуже відвертому вбранні.

Дівчата влаштували справжнє бікіні-шоу для спортсменів.

Подібну акцію в’єтнамська VietJet Air влаштовує вже не вперше. Авіакомпанія славиться запальними танцями своїх стюардес. І на цьому будує власну рекламну кампанію.

У мережі користувачі вже прозвали компанію Bikini airlane.

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Джерело: FootballHub