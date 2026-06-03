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Гравець «Барселони» випустить дебютну пісню

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гравець «Барселони» випустить дебютну пісню
Ансу Фаті вважався одним з найголовніших талантів європейського футболу, але травми сповільнили кар'єру іспанця
фото: ФК «Барселона»
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Ансу Фаті здивував своїх підписників новим амплуа

Нападник каталонської «Барселони» Ансу Фаті, який провів сезон 2025/26 в оренді за французький «Монако», вирішив спробувати себе в абсолютно новому амплуа – співака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Інстаграм футболіста. 

Цікаве перевтілення іспанського форварда

Поки його подальше майбутнє у великому футболі залишається невизначеним, 23-річний іспанець офіційно оголосив про початок музичної кар'єри. Зокрема, 19 червня 2026 року відбудеться реліз його дебютного синглу під назвою Sea Como Sea, назва якого перекладається як «Буде що буде». Цей реліз зробить Фаті першим гравцем в історії «Барселони», який випустить власну пісню.

За словами самого футболіста, опублікованими в Instagram, цей проєкт є для нього дуже особливим, і він створював його з величезним ентузіазмом. Музичний трек обіцяє бути різножанровим, поєднуючи в собі елементи афробіту (музичний жанр родом з Нігерії), реггетону та амапіано (південноафриканська музика).

Як почалася кар'єра майбутнього співака?

Захоплення музикою у Фаті з'явилося ще у 2020 році, коли він відновлювався після важкої травми коліна і почав писати перші тексти. Проте систематична робота у студіях розпочалася саме після його переїзду у 2025 році. Як зазначають французькі медіа, головним натхненням для Ансу став зірковий французький півзахисник Поль Погба, який став його близьким другом. Футболісти регулярно проводили час у музичній студії в Ніцці, разом працюючи над треками. І врешті-решт Фаті зважився на повноцінний випуск власної пісні та підписав контракт із лейблом Music Brokers, який співпрацює з французьким продюсером Gambinoalaprod.

Паралельно з творчими успіхами гравця продовжує вирішуватися його футбольна доля. Керівництво «Монако» задоволене виступами іспанця та зацікавлене у викупі його контракту на постійній основі, скориставшись передбаченою в угоді опцією. Проте остаточних домовленостей щодо повноцінного трансферу між боссами «Монако» та «Барселони» наразі немає.

Нагадаємо, що «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»

Теги: музика ФК Барселона Поль Погба Монако Анссумане Фаті НОВИНИ ФУТБОЛУ

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